Надежда Путина: в РФ будут выпускать "реактивный" танк Т-80, потому что имеют "проблемы", — СМИ

Российские власти планируют возобновить производство советского танка, которое стояло почти четверть века. По информации журналистов, надеются, что смогут приспособить его к современным условиям.

Президент России Владимир Путин не планирует идти на переговоры, чтобы закончить войну. Глава Кремля надеется, что со временем уменьшится поддержка Украины и он сможет добиться своего. Чтобы получить преимущество на поле боя, в РФ наладили массовое производство танков Т-72 и Т-90. Кроме того, российские власти планируют выпускать так называемые "реактивные" танки Т-80. Об этом написало издание Spiegel.

Издание объясняет, что за время вторжения Россия подтверждено потеряла более 2300 бронемашин. Причем половина из них полностью уничтожена. Между тем российские солдаты на фронте постоянно нуждаются в тяжелом оружии, которое изнашивается или полностью разрушается в результате боевых действий. На сегодня полностью загружено производство Т-72 и Т-90, но танков нужно еще больше.

В связи с этим аналитики обратили внимание на заявление главного конструктора "Уралвагонзавода" Александра Потапова. Конструктор сообщил, что получил задание от командования — полностью восстановить технологический процесс выпуска танка Т-80.

Эксперты отметили, что последний Т-80 сошел с конвейера с 1999 года — то есть производство стояло 24 года. Поэтому не понятно, почему возвращаются к старому танку, если есть Т-72, Т-90. Также готова новая разработка — Т-14 "Армата".

"Путин возлагает надежды на реактивный танк", — предполагают эксперты и объясняют, на что надеется Кремль.

Преимущества танка Т-80:

имеет газотурбинный двигатель, а не дизельный — благодаря этой конструктивной особенности он имеет более высокую скорость и поэтому его называют "реактивным";

оборудован "облегченной" системой заряжания — благодаря этому машина имеет меньшие габариты, следовательно в нее труднее попасть;

возможно увеличение дальности и скорости полета снаряда после установки более новой пушки (калибра 125 мм (разработали для "Арматы") или системы 2А82-1М с автоматическим заряжанием);

сохранились мощности и персонал, также есть достаточно запчастей со старых танков и тех, которые прибывают разбитые с поля боя.

Впрочем, у Т-80 есть недостатки, которые могут усложнить его использование на войне в Украине, утверждается в статье. В частности, танку нужно больше топлива и он более прихотлив в эксплуатации. Кроме того, имел проблемы с задним ходом. В статье предполагают, что инженеры "Уралвагонзавода" избавятся от этих недостатков.

Издание указывает, что пока не известно, будут ли совершенствовать конструкцию Т-80, но это было бы логично. Поэтому в результате Россия начнет массово выпускать бронемашину быструю, небольшую по размерам и способную стрелять на большее расстояние более быстрыми снарядами. "Это может стать преимуществом в битве", — отмечается в статье.

"Россияне могут создать высокотехнологичные Т-80 или модернизировать старые. Результат можно будет увидеть на фронте в Украине. В любом случае, не стоит недооценивать россиян", — подытожил офицер Бундесвера разговор со Spiegel.

Война РФ в Украине: детали

Отметим, о наращивании выпуска танков в России стало известно в середине лета 2023 года. Тогда утверждали, что "Уралвагонзавод" полностью перепрофилируется на выпуск бронемашин для ВС РФ. При этом отмечают еще одну причину внимания к Т-80 — он рентабелен и пригоден для использования в чрезвычайных погодных условиях.

Между тем чиновники Украины не имеют новостей по выпуску чисто украинских танков. Зато намекают, что переделали противокорабельную ракету "Нептун" для ударов о наземных целях. Предполагают, что их уже использовали для атак по военным объектам ВС РФ в Крыму.

Напоминаем, днем 22 сентября 2023 года в Крыму произошли взрывы в здании штаба командования ЧФ РФ. В сети показали последствия взрыва: в здании штаба снесло крышу и повредило верхний этаж. Генштаб ВСУ подтвердил успешную отработку по военной цели. Между тем громко было не только в Севастополе: мониторинговые каналы обнаружили еще шесть возможных точек ударов.