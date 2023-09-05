Крыму и Москве приготовиться: насколько ракеты "Нептун" превосходят ATACMS и Taurus

Западные партнеры неохотно отправляют ВСУ дальнобойные ракеты, поэтому Киеву приходится действовать самостоятельно. Лучший вариант — адаптация ракеты "Нептун" для ударов по российскому тылу. Но ракеты из ЕC и США все же будут лучше, уверены военные специалисты.

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Противокорабельные ракеты (ПКР) "Нептун" прекрасно подходят для поражения военных объектов армии России. Украинские инженеры смогли их модернизировать и уже есть пример успешной атаки. По мнению западных экспертов, "Нептун" прилетел по установке С-400 на мысе Тарханкут в Крыму 23 августа текущего года.

Государственное конструкторское бюро "Луч" 1 сентября косвенно подтвердило удачный пуск украинской ракеты. До этого на инновационное вооружение намекали президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Представитель Центра стратегических и международных исследований Ян Уильямс считает, что это была "атака не по назначению", в отличие от удара по "Москве", флагману Черноморского флота РФ.

Западные партнеры медлят в предоставлении ВСУ дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus для поражения российских целей в тылу, поэтому Киев адаптировался самостоятельно, уверены эксперты журнала Newsweek.

Удар по мысу Тарханкут на западе Крыма доказал, что Украина может использовать "Нептун" для наземных атак. Российские военные объекты в тыловых районах оказались в зоне риска, считает научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарт Каушал.

Сколько ракет "Нептун" есть на вооружении ВСУ, неизвестно. По оценкам Каушала, вряд ли это будет обширный арсенал. Такие боеприпасы сложно массово производить в мирное время, а сейчас российская армия приложила максимум усилий для нанесения удара по украинской военно-промышленной базе.

Текущая доктрина ведения войны на море предусматривает, что стрелять "Нептунами" по наземным целям невыгодно. Имеющийся запас ПКР нужен для сдерживания врага в Черном море и недопущению высадки морского десанта в Одессе", пишут аналитики Defence Express.

"Нептуны" проигрывают ATACMS и Taurus?

Противокорабельные ракеты Р-360 комплекса "Нептун" (РК-360МЦ) некорректно сравнивать с американскими ATACMS. Последние являются баллистическими, сказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Улучшенный "Нептун" можно сравнить по характеристикам с немецкими ракетами воздушного базирования Taurus с максимальной дальностью полета до 500 километров.

"Чтобы переделать ПКР "Нептун" в крылатую ракеты для наземных целей, нужно задать систему обхода рельефа местности. Например, система TERCOM (Terrain Contour Matching). Ракете нужно видеть рельеф, набирать, уменьшать высоту. Нужно добавить и надежные системы навигации", — рассказал специалист Фокусу.

Стандартная дальность поражения целей ракетой "Нептун" — около 300 километров. Увеличить дальность технически возможно за счет дополнительных топливных баков, но дальность полета на 700 километров потребует значительного конструктивного изменения ракеты.

В рамках модернизации ракеты Р-360 берегового ракетного комплекса "Нептун" теоретически возможно кратно увеличить дальность ее поражения, говорит Фокусу полковник ВСУ в отставке, военный эксперт Петр Черник.

"Поднять дальность до 400 километров вполне возможно. Боевая часть ракеты может быть в пределах 300 килограмм. Главное — уровень точности аппаратуры для обхода ПВО. Точная экспертная оценка требует наличия тактико-технических характеристик снаряда. Я думаю их не будет и это правильно", — рассказал военный.

В улучшении "Нептуна" однозначно участвовали западные компоненты, но ракеты производства стран ЕC и США все же будут лучше. Не стоит забывать, что украинский ВПК вырос из советского, добавляет он.

"Я на 100% уверен, что ракеты Taurus не намного, но лучше британских Storm Shadow. У них качественнее электроника, механика и двигатели. Истребитель F-16 кратно лучше Миг-29, а штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II превосходит Су-25. Насколько наш "Нептун" ушел вперед, какая его целевая квалификация, пока неясно", — подытожил Черник.

Напомним, что в конце августа проект The War Zone со ссылкой на источники писал о планах ВСУ нанести удар по Москве и другим объектам внутри России ракетами "Нептун", модифицированными на класс "земля — земля".

Фокус ранее детально описывал преимущества берегового ракетного комплекса "Нептун". Он состоит из шести заряжающих машин, пусковых установок и командных пунктов. Пусковая установка имеет четыре ракеты, полный залп составляет 24 ракеты, каждую можно наводить на отдельную цель.