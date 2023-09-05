Криму і Москві приготуватися: наскільки ракети "Нептун" перевершують ATACMS і Taurus

Західні партнери неохоче відправляють ЗСУ далекобійні ракети, тому Києву доводиться діяти самостійно. Найкращий варіант — адаптація ракети "Нептун" для ударів по російському тилу. Але ракети з ЄС і США все ж будуть кращими, впевнені військові фахівці.

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Протикорабельні ракети (ПКР) "Нептун" чудово підходять для ураження військових об'єктів армії Росії. Українські інженери змогли їх модернізувати і вже є приклад успішної атаки. На думку західних експертів, "Нептун" прилетів по установці С-400 на мисі Тарханкут у Криму 23 серпня поточного року.

Державне конструкторське бюро "Луч" 1 вересня побічно підтвердило вдалий пуск української ракети. До цього на інноваційне озброєння натякали президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов.

Представник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ян Вільямс вважає, що це була "атака не за призначенням", на відміну від удару по "Москві", флагману Чорноморського флоту РФ.

Західні партнери зволікають у наданні ЗСУ далекобійних ракет ATACMS і Taurus для ураження російських цілей у тилу, тож Київ адаптувався самотужки, впевнені експерти журналу Newsweek.

Удар по мису Тарханкут на заході Криму довів, що Україна може використовувати "Нептун" для наземних атак. Російські військові об'єкти в тилових районах опинилися в зоні ризику, вважає науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Сідхарт Каушал.

Скільки ракет "Нептун" є на озброєнні ЗСУ, невідомо. За оцінками Каушала, навряд чи це буде великий арсенал. Такі боєприпаси складно масово виробляти в мирний час, а зараз російська армія доклала максимум зусиль для нанесення удару по українській військово-промисловій базі.

Поточна доктрина ведення війни на морі передбачає, що стріляти "Нептунами" по наземних цілях невигідно. Наявний запас ПКР потрібен для стримування ворога в Чорному морі та недопущення висадки морського десанту в Одесі", пишуть аналітики Defence Express.

"Нептуни" програють ATACMS і Taurus?

Протикорабельні ракети Р-360 комплексу "Нептун" (РК-360МЦ) некоректно порівнювати з американськими ATACMS. Останні є балістичними, сказав головний редактор Defence Express Олег Катков. Покращений "Нептун" можна порівняти за характеристиками з німецькими ракетами повітряного базування Taurus з максимальною дальністю польоту до 500 кілометрів.

"Щоб переробити ПКР "Нептун" у крилату ракету для наземних цілей, потрібно задати систему обходу рельєфу місцевості. Наприклад, система TERCOM (Terrain Contour Matching). Ракеті потрібно бачити рельєф, набирати, зменшувати висоту. Потрібно додати і надійні системи навігації", — розповів фахівець Фокусу.

Стандартна дальність ураження цілей ракетою "Нептун" — близько 300 кілометрів. Збільшити дальність технічно можливо за рахунок додаткових паливних баків, але дальність польоту на 700 кілометрів потребуватиме значної конструктивної зміни ракети.

У рамках модернізації ракети Р-360 берегового ракетного комплексу "Нептун" теоретично можливо кратно збільшити дальність її ураження, каже Фокусу полковник ЗСУ у відставці, військовий експерт Петро Черник .

"Підняти дальність до 400 кілометрів цілком можливо. Бойова частина ракети може бути в межах 300 кілограм. Головне — рівень точності апаратури для обходу ППО. Точна експертна оцінка вимагає наявності тактико-технічних характеристик снаряда. Я думаю їх не буде і це правильно", — розповів військовий.

У поліпшенні "Нептуна" однозначно брали участь західні компоненти, але ракети виробництва країн ЄС і США все ж будуть кращими. Не варто забувати, що український ВПК виріс із радянського, додає він.

"Я на 100% впевнений, що ракети Taurus не набагато, але кращі за британські Storm Shadow. У них якісніша електроніка, механіка і двигуни. Винищувач F-16 кратно кращий за Міг-29, а штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II A-10 Thunderbolt II перевершує Су-25. Наскільки наш "Нептун" пішов уперед, яка його цільова кваліфікація, поки незрозуміло", — підсумував Черник.

Нагадаємо, що наприкінці серпня проєкт The War Zone з посиланням на джерела писав про плани ЗСУ завдати удару по Москві та інших об'єктах усередині Росії ракетами "Нептун", модифікованими на клас "земля — земля".

Фокус раніше детально описував переваги берегового ракетного комплексу "Нептун". Він складається з шести заряджальних машин, пускових установок і командних пунктів. Пускова установка має чотири ракети, повний залп становить 24 ракети, кожну можна наводити на окрему ціль.