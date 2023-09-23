Дешевое оружие в дорогой войне: в Украине дроны уничтожают технику за миллионы долларов, — NYT

По словам журналистов, Силы обороны Украины могут отправлять свои дроны далеко за линию фронта в тыл противника. БПЛА дрейфуют над полями и деревнями, ища российские артиллерийские орудия, танки и другие цели.

В контрнаступлении ВСУ помогает целый парк недорогих беспилотников. Они приносят большую пользу за счет способности уклоняться от систем РЭБ российских оккупантов. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, с помощью дронов украинские военные смогли продвинуться дальше в поисках артиллерийских позиций и многомиллионных систем ПВО россиян. При этом они рискуют лишь недорогими дронами, которые стоят несколько тысяч долларов за единицу.

Издание пишет, что российской армии даже пришлось вывести свои гаубицы за пределы досягаемости украинских орудий на юге. Так, операторы БПЛА ВСУ смогли научиться обходить системы радиоэлектронного подавления ВС РФ.

В материале говорится, что Силы обороны Украины могут отправлять свои дроны далеко за линию фронта в тыл противника. БПЛА дрейфуют над полями и деревнями, ища российские артиллерийские орудия, танки и другие цели.

Сообщается, что на одном из участков фронта летает так много дронов, что украинским операторам приходится координировать все полеты с диспетчером. Это похожа на управление воздушным движением в аэропорту.

"Если россияне подойдут близко, мы их увидим", — сказал лейтенант Ашот Арутюнян, командир подразделения беспилотной разведки.

Украинские разведчики рассказали, что они используют дроны из пластика, а потому их труднее обнаружить на радаре. Украина покупает их у коммерческих поставщиков. Многие дроны разбираются, а потом собираются снова, но уже с другими запчастями. Это делается для того, чтобы найти лучшую комбинацию, которая поможет преодолеть радиоэлектронное подавление ВС РФ.

Кроме того, как сообщается, украинские операторы переключаются между частотами и летают близко к земле, а потому их отследить сложнее. БПЛА летают без GPS-навигации. Это является одновременно преимуществом и недостатков, ведь без нее операторам приходится полагаться на ориентиры на земле.

Военные рассказали, что они предпочитают выполнять несколько задач с использованием недорогих дронов, зная, что часть из них будет потеряна.

Напомним, что 20 сентября сообщалось, что ВСУ начали применять дроны "с сюрпризом". Российские саперы пока не могут понять, что заставляет дрон взрываться за час после падения: вмонтированный в "мозг" чип или специально разработанный снаряд, который он несет. Так, ВСУ стали запускать беспилотники с таймером самоуничтожения и что на данный момент известно о минимум двух возможных случаях самоуничтожения украинских дронов.