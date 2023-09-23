35 гранат и тысячи патронов: на Киевщине у сотрудника ТЦК нашли арсенал оружия (фото)

Правоохранители изъяли автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие и другое военное снаряжение.

В Киевской области разоблачен военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который организовал у себя склад оружия и боеприпасов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

В квартире нарушителя праведно 22 обыска. Соответствующие мероприятия организовали в хозяйственных постройках и автомобиле.

Изъято правоохранителями было автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие. Кроме того, нашли и более 6500 патронов различного калибра, 35 гранат, мину, запалы, тепловизор, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету и другое военное снаряжение.

Мужчину задержали. Суд избрал уже ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, но представители прокуратуры не согласились и намерены обжаловать постановление.

Устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению. Следователи проводят соответствующие мероприятия.

Напомним, 22 сентября СБУ задержала чиновника ВЛК и трех работников ТЦК, которые зарабатывали на уклонистах. Известно, что стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 8,5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа побега за пределы государства.

Также 18 сентября в Одессе председатель врачебной комиссии выдавала выписки с диагнозом "туберкулез" за $1,5 тыс. Нарушители предоставляли справку из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза ТЦК и СП. На этом основании мужчин признавали непригодным к военной службе, поэтому они получали законные основания избежать мобилизации. Благодаря сообщникам организатор схемы получала средства.