В Одессе глава врачебной комиссии выдавала выписки с диагнозом "туберкулез" за $1,5 тыс. (фото)

Нарушители предоставляли справку из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза ТЦК и СП.

Related video

Выписки с диагнозом "туберкулез", которую выдавала руководитель врачебной консультативной комиссии медучреждения в Одессе вместе с сообщниками, стоила уклонистам 1,5 тысячи долларов. В пресс-службе Офиса генпрокурора 18 сентября сообщили подробности.

По информации следствия, она организовала соответствующую схему по регулярному получению взяток за изготовление выписок. Они предоставлялись из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза. Это позволило избежать призыва определенным лицам на военную службу по мобилизации.

Лица, которые не желали служить, получали выписку с диагнозом — туберкулез. В дальнейшем эти медицинские справки отправляли в ТЦК и СП. На этом основании мужчин признавали непригодным к военной службе, поэтому они получали законные основания избежать мобилизации. Благодаря сообщникам организатор схемы получала средства.

Возбуждено уголовное производство. Решается вопрос об отстранении ее от должности.

Напомним, 13 сентября в Одесской области сотрудники правоохранительных структур разоблачили на коррупции все руководство ВВК. В течение суток организаторы сделки могли "наштамповать" более 20 фальшивых медсправок. За соответствующие средства чиновники "помогали" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В Киеве 4 сентября разоблачили схему помощи тем, кто не желает служить. По информации СБУ, к оказанию "услуг" военнообязанным были причастны чиновница столичного ТЦК и заведующая медцентром. Они помогали "клиентам" избегать призыва, получая взятки через посредника.