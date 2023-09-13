Мобілізація в Україні: на Одещині СБУ викрила на корупції все керівництво ВЛК (фото)
Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок, розповіли в спецслужбі.
Служба безпеки України викрила усе керівництво районної військово-лікарської комісії на масштабній корупційній схемі. Посадовці підробляли документи для ухилянтів, налагодивши масову видачу довідок про непридатність. Про це повідомили у середу, 13 вересня, у пресслужбі СБУ.
За гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.
Для цього фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів".
За добу посадовці могли виготовити понад 20 фальшивих меддовідок.
"За даними слідства, для того щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб", – зазначають у повідомленні.
Вартість таких "послуг" становила від 7 до 10 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання "замовлення".
Відомо, що одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.
"На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – повідомляють в СБУ.
Крім того, встановлено особи й повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися такою "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.
"Підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу)", – йдеться в дописі.
Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".
Нагадаємо, що в середу, 13 вересня, СБУ заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон військовозобовʼязаних. Серед затриманих – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.
Також сьогодні затримали депутата-колаборанта, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації Харківщини.