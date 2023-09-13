СБУ затримала очільника ТЦК та філії університету, які вивозили ухилянтів за кордон (фото)

Вартість "послуг" по виїзду з країни становила від 800 до 8 000 американських доларів і залежала від терміновості та наявності посередників, розповіли правоохоронці.

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Служба безпеки України (СБУ) заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон військовозобовʼязаних. Серед затриманих – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному. Про це в середу, 13 вересня, повідомили в Службі безпеки України.

За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу за допомогою підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість "послуг" становила від 800 до 8 000 доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників.

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів", – йдеться у повідомленні.

СБУ викрила ще 5 каналів нелегального виїзду військовозобовʼязаних

Правоохоронці зазначають, що на Харківщині затримали начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для цього посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози". Готову підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.

Тим часом у Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця гарантувала військовозобов’язаним позачергове зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.

СБУ викрила ще 5 каналів нелегального виїзду військовозобовʼязаних СБУ викрила ще 5 каналів нелегального виїзду військовозобовʼязаних

У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.

На Закарпатті ліквідували ще два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону.

"Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками", – додають в Службі безпеки України.

СБУ викрила ще 5 каналів нелегального виїзду військовозобовʼязаних

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 12 вересня викрили ексдиякона УПЦ МП, який відправляв ухилянтів за кордон як "церковних місіонерів". Вартість "місця" в такому списку становила 4 500 доларів США з людини.

Також 10 липня в Черкаській області СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який виправдовував російську збройну агресію.