Закликав росіян захопити всю Україну: СБУ повідомила про підозру священнослужителю (фото)

Іподиякон УПЦ (МП) виправдовував воєнні злочини російської армії в Україні, розповіли у спецслужбі. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Служба безпеки України викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля.

Також він героїзував голову Чечні Рамзана Кадирова та виправдовував воєнні злочини російської армії на території України.

У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що іподиякон був прихильником нацизму, пропагував ідеї "поновлення" радянського союзу та закликав ворога до захоплення всієї території України.

У фігуранта справи були проведені обшуки за місцями його проживання, під час яких виявлено:

комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;

заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів священнослужителю повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, 5 липня СБУ затримала зрадника, який переховувався від правосуддя. Слідчі СБУ з’ясували, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування українського підпілля для проведення подальших облав.

4 липня Фокус повідомляв, що СБУ затримала хакерів, які спустошили рахунки українців. Під час спецоперації силовики затримали 12 підозрюваних. Ймовірно, вони скоювали злочини у змові з працівниками банків.