"Полював за Жовтою стрічкою": СБУ затримала зрадника, який переховувався від правосуддя

Слідчі СБУ з’ясували, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування українського підпілля для проведення подальших облав.

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Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який входив до складу так званого "головного управління МВС РФ" в Запорізькій області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до окупованого на той час Мелітополя.

Там він почав співпрацювати з ворогом, за що його призначили "поліцейським патрульно-постової служби".

Слідчі з’ясували, що на цій "посаді" зловмисник брав активну участь рейдах окупантів проти учасників руху опору в регіоні.

"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка". У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію", — йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, зловмисник як переселенець приїхав до Києва. У столиці він переховувався у своїх знайомих.

Втім, співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцезнаходження і затримали.

Зраднику вже повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

4 липня Фокус повідомляв, що СБУ затримала хакерів, які спустошили рахунки українців. Під час спецоперації силовики затримали 12 підозрюваних. Ймовірно, вони скоювали злочини у змові з працівниками банків.

Нагадаємо, на початку липня розслідувачі розповіли про те, хто стоїть за групою кібертерористів "Солнцепек". Угруповання хакерів щомісяця завдає ударів по українській інфраструктурі та ЗМІ, але тепер стало відомо, хто ними керує і які наслідки мають їхні атаки.