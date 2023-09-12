Диякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон як "церковних місіонерів", – СБУ (фото)

За матеріалами слідства, фігурант підробляв списки "місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають дозвіл виїхати за кордон у справах релігійної громади.

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Колишньому служителю одного з храмів Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату повідомили про підозру в організації схеми незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку через держкордон. Про це у вівторок, 12 вересня, повідомили в Службі безпеки України.

Слідство зазначає, що за грошову винагороду диякон забезпечував виготовлення підроблених листів від єпархії щодо надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон військовозобов’язаним, які нібито мають церковний сан, для участі в культурно-духовних подіях у Німеччині.

В СБУ викрили схему, яка дозволяла ухилянтам перетинами кордон Фото: СБУ В СБУ викрили схему, яка дозволяла ухилянтам перетинами кордон Фото: СБУ

"Для реалізації оборудки фігурант підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою "аргументацією" про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України", – йдеться в повідомленні СБУ.

Вартість "місця" у такому списку становила 4500 доларів США з людини. Затримали підозрюваного під час передачі замовнику документів для виїзду та одержання неправомірних коштів.

Окрім того, у ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та кошти, отримані раніше як аванс. Встановлюються інші особи, причетні до незаконної схеми.

Наразі ексдиякону обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Нагадаємо, 10 липня у Черкаській області СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який виправдовував російську збройну агресію. Слідчі зʼясували, що у спілкуванні з парафіянами він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля.

Також 5 липня у Києві правоохоронці затримали колаборанта, який входив до складу так званого "головного управління МВС РФ" в Запорізькій області. В СБУ з’ясували, що зрадник отримав вказівку виявляти місця перебування українського підпілля для проведення подальших облав.