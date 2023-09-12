Диакон УПЦ МП отправлял уклонистов за границу как "церковных миссионеров", — СБУ (фото)

По материалам следствия, фигурант подделывал списки "миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии имеют разрешение выехать за границу по делам религиозной общины.

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Бывшему служителю одного из храмов Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили о подозрении в организации схемы незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста через госграницу. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Следствие отмечает, что за денежное вознаграждение диакон обеспечивал изготовление поддельных писем от епархии о предоставлении разрешения на временный выезд за границу военнообязанным, которые якобы имеют церковный сан, для участия в культурно-духовных мероприятиях в Германии.

В СБУ разоблачили схему, которая позволяла уклонистам пересекать границу Фото: СБУ В СБУ разоблачили схему, которая позволяла уклонистам пересекать границу Фото: СБУ

"Для реализации сделки фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова по надуманной "аргументации" о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Стоимость "места" в таком списке составляла 4500 долларов США с человека. Задержали подозреваемого во время передачи заказчику документов для выезда и получения неправомерных средств.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику и средства, полученные ранее в качестве аванса. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной схеме.

Сейчас экс-деякону избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Напомним, 10 июля в Черкасской области СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП), который оправдывал российскую вооруженную агрессию. Следователи выяснили, что в общении с прихожанами он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.

Также 5 июля в Киеве правоохранители задержали коллаборанта, который входил в состав так называемого "главного управления МВД РФ" в Запорожской области. В СБУ выяснили, что предатель получил указание выявлять места пребывания украинского подполья для проведения дальнейших облав.