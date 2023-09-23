Реализация усложняется: как ЕС выполняет обещание передать ВСУ 1 млн боеприпасов, — NYT

Исполнительный директор норвежского крупнейшего производителя боеприпасов Nammo Мортен Брандцаг говорит, что ему сложно представить, как реализовать амбициозную цель в 1 млн боеприпасов до конца года. Отрасль была в упадке 30 лет.

В марте 2023 года Европейский союз пообещал передать Украине 1 млн боеприпасов в течение года. Однако производители столкнулись с рядом проблем, которые вылезают через 30 лет упадка оборонки. Об этом сообщает The New York Times.

Производители оружия и некоторые чиновники выражают сомнения, насколько реально выполнить обещание. В Европе обеднели запасы боеприпасов, иногда их даже не хватает для собственных нужд. Поэтому официальные лица Европейского Союза ускорили по меньшей мере 8 контрактов с производителями вооружения. Страны даже начали совместно покупать боеприпасы, вместо конкуренции.

Однако в издании отмечают, что несмотря на все попытки, ЕС сталкивается с большими проблемами. После 30 лет упадка, производители до сих пор сталкиваются с узкими местами цепочки поставок ресурсов. Исполнительный директор норвежской компании Nammo Мортен Брандцаг заявил, что мощности отрасли нет.

"Я думаю, мы не должны говорить, что это невозможно, но сейчас я не могу понять как (это сделать)", — заявил Брандцаг.

Европейский союз обязался передать Украине 1 млн боеприпасов тогда, когда шли жестокие бои за Бахмут. До середины 2035 года ЕС привлечет 532 млн долларов для увеличения производства. До мая было передано 223 800 боеприпасов. Большинство снарядов поступило из запасов стран, за что они получили 1,1 млрд долларов возмещений.

Гаубица M777 Фото: The New York Times

Однако это была простая часть. Эксперты говорят, что сейчас запасы готовых боеприпасов исчерпаны. Теоретически ЕС может покупать боеприпасы калибром 155-мм за пределами объединения — Великобритании, США и Южной Кореи — трех крупнейших производителей боеприпасов. Но это противоречит цели программы, которая заключается в увеличении мощностей ЕС.

До войны в Украине, по оценкам некоторых чиновников и экспертов, европейские производители ежегодно выпускали 230 тысяч патронов калибра 155 миллиметров до 24 февраля 2022 года. В этом году они должны быть выше, даже если обещание Украине не удастся реализовать.

Rheinmetall предполагает, что он сможет производить 600 000 артиллерийских снарядов ежегодно до конца 2024 года по сравнению с 450 тысячами в 2023 году. Также норвежская Nammo получила заказов на 1 млрд долларов, по сравнению с 300 тысячами, которые обычно подписывались.

Несмотря на высокую вероятность невыполнения обещания, европейские чиновники все еще пытаются найти другие способы собрать миллион раундов. К тому же ЕС планирует передавать не только 155-мм снаряды, а другие, в том числе советские калибры.

Напомним, 22 сентября президент США Джо Байден заявил, что альтернатив помощи Украине нет, надо и дальше поставлять боеприпасы, артиллерию и средства ПВО.

20 сентября в ЕС заявили, что они поставят Украине 1 млн боеприпасов до 2024 года.