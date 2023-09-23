США назначили наблюдателя за предоставленными средствами Украине: кто такой Роберт Сторч

Чиновник будет контролировать поступление около 113 млрд долларов помощи, которые Вашингтон направил нашему государству с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Роберт Сторч, генеральный инспектор Министерства обороны США, будет выполнять функции надзирателя за предоставленными Украине средствами. Офис генерального инспектора Пентагона сообщил подробности.

Американский юрист и чиновник занимал должность генерального инспектора Министерства обороны США под руководством Джо Байдена. Ранее он работал генеральным инспектором Агентства национальной безопасности. Сторч был и руководителем апелляционного отдела и старшего советника по судебным процессам, а также координатора борьбы с терроризмом округа Колумбия в отделе общественной добропорядочности Департамента США.

В ноябре 2021 года президент Джо Байден предложил Сторча на должность генерального инспектора Министерства обороны, на которую ни одна кандидатура не была утверждена Сенатом с 2016 года. Сторч принял эту роль 6 декабря 2022 года.

В Украине Роберт Сторч известен, ведь в 2017 году его кандидатуру выдвинули представители комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции. Он претендовал на должность члена комиссии внешнего контроля по аудиту деятельности НАБУ. Тогда украинский парламент за него не проголосовал.

США назначили надзирателя за предоставленными средствами Украине

Чиновник начнет соответствующую работу с 18 октября. Роберт Сторч будет сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом. Чиновник будет контролировать поступление около 113 млрд долларов помощи, которые Вашингтон направил нашему государству с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Сторч на прошлой неделе создал новую команду в Украине для лучшего мониторинга помощи США в сфере безопасности. Один из высокопоставленных представителей США в конце августа уже начал работу в Украине. До конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала.

Напомним, США 22 сентября анонсировали новый пакет военной помощи. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет помощи на 325 млн долларов содержит для украинской армии дополнительные боеприпасы для средств ПВО, артиллерийские и кассетные боеприпасы, а также противотанковые средства.