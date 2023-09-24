Ввели военную цензуру: в "ДНР" разрешили прослушивать телефоны и читать СМС

Порядок цензуры разработают "УФСБ в регионе", "минсвязи" и "мининформ "ДНР", говорится в указе. Кроме этого выезд из так называемой "ДНР" запретят военнослужащим и госслужащим.

В "ДНР" официально разрешили прослушивать телефонные разговоры и читать переписку граждан в сети и по почте. Соответствующий указ подписал так называемый "глава" фейковой "ДНР" Денис Пушилин.

Согласно его указу на оккупированной территории Донетчины вводится военная цензура. В документе говорится о том, что военная цензура будет введена за почтовыми отправлениями и сообщениями через интернет, а также телефонными разговорами.

Порядок цензуры разработают "УФСБ в регионе", "минсвязи" и "мининформ "ДНР", говорится в указе.

Также введут особый режим въезда на территории оккупированной Донетчины через "фильтрационные посты". Кроме этого вводится комендантский час по будням с 23:00 до 04:00 и полностью запрещаются любые митинги или протесты. Не разрешается и выезд из так называемой "ДНР" военнослужащих и госслужащих.

Указ позволяет "правоохранительным органам" "ДНР" принимать "меры, направленные на пресечение деятельности в РФ иностранных организаций", работа которых направлена на "подрыв безопасности РФ".

Напомним, что СБУ объявила подозрения 8 боевикам "Л/ДНР", которые воевали против ВСУ на Херсонщине и Донетчине

Ранее сообщалось, что Напомним, СБУ идентифицировала личность еще одного российского оккупанта, который совершал военные преступления против гражданских в Украине.