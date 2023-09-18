Российский боевик, который пытал украинцев током, получил подозрение, — СБУ

Россияне обустроили застенок на территории райотдела полиции в Балаклее и свозили туда десятки похищенных жителей города.

Related video

Служба безопасности Украины (СБУ) идентифицировала личность еще одного российского оккупанта, который совершал военные преступления против гражданских в Украине. Речь идет о 34-летнем Султане Паштове — боевике батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, весной 2022 года Паштов вместе с другими российскими оккупантами находился в захваченной в то время Балаклее. Захватчики обустроили застенок на территории райотдела полиции и свозили туда десятки похищенных жителей города.

Правоохранители установили, что боевик принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и дальнейшем истязании пострадавших. В частности, в отделении людей жестоко пытали, в том числе на длительное время заключали в антисанитарных условиях без еды и воды.

Также оккупанты применяли к похищенным людям электрический ток.

В СБУ объяснили, что так Паштов вместе со своими сообщниками пытался запугать местных и сломать их сопротивление российским оккупантам. Также известно, что, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Паштову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения военного преступника к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что 15 сентября Служба безопасности Украины разоблачила новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории России. Ранее правоохранители задокументировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб.