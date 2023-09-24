Шокирующие кадры показали место крушения японского авианосца спустя почти 100 лет (видео)

В носовой части корабля можно видеть императорскую хризантему и пулеметы. Авторы видео в начале сентября провели пять дней в водах вблизи острова Мидуэй в северной части Тихого океана.

Спустя почти 100 лет международные эксперты из США и Японии опубликовали глубоководные записи японского авианосца, потопленного американскими ВМС во времена Второй мировой. На опубликованном видео виден японский авианосец, который затонул около 80 лет тому назад. Об этом сообщает The Mirror.

В носовой части корабля можно заметить императорскую хризантему и пулеметы. Авторы этих кадров в начале сентября провели пять дней в водах вблизи острова Мидуэй в северной части Тихого океана.

Остров Мидуэй, 24 ноября, 1941

Во время исследования использовались подводные лодки, автономный подводный аппарат с гидролокатором и прочее оборудование, которое погружали на 5100 метров.

Палуба авианосца "Акаги"

Японские корабли "Кага" и "Акаги" обнаружили в 2019 году. Экспертов больше интересует "Акаги", затонувший в битве за Мидуэй в 1942 году, во время которой погибли около двух тысяч японских военных.

В посольстве Японии отметили, что, хотя во времена Второй мировой США и Япония были врагами, сегодня это две союзные страны, сделавшие удивительное открытие.

Японский корабль "Акаги"

В сражении в Тихом океане 1942 года было уничтожено четыре японских авианосца, США потеряли в 300 солдат и три корабля.

Место крушения корабля IJN Kaga

Напомним, что РФ потратила $5 млрд на корабль "Адмирал Нахимов", который с 1997 года находится на постоянном ремонте.

Также сообщалось, что Германия передала Украине 50 морских дронов, установки IRIS-T и 200 MRAP для прорыва минных полей.