Корабль, на котором якобы 80 вертикальных пусковых установок под ракеты "Калибр" и "Оникс", не может выйти в море.

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Власти России потратили 5 миллиардов долларов на крейсер "Адмирал Нахимов" под 80 ракет, где еще не проверили реакторы. Об этом информирует Defense Express.

Ремонт этого судна продолжается с 1997 года. По информации российских пропагандистов, физический пуск двух реакторных силовых установок планируется специалистами кораблестроительного предприятия "Севмаш" в ноябре 2023 года.

Россияне считают, что сам факт запуска реакторов на крейсерах это уже начало масштабных испытаний. Такое тестирование как будто позволит вывести крейсер в море. Судно планируется сделать флагманом Северного флота вместо крейсера "Петр Великий", запланированного уже под списание.

Специалисты Defense Express отметили, что на август 2023 года, как фиксировали пропагандисты РФ, было потрачено более 200 миллиардов рублей, или эквивалент 5 миллиардов долларов. Такие цифры впечатляют, ведь даже в США не тратят такие средства на новые разработки. К примеру, американские инженеры создали революционный эсминец USS Zumwalt, использовав "всего" 4,4 миллиарда долларов. Также новый эсминец класса Arleigh Burke может стоить вообще в 2-3 раза дешевле, чем российские военные уже потратили на ремонт и модернизацию "Адмирала Нахимова".

Фото: Defense Express

Российские пропагандисты не останавливаются и заявляли, что этот атомный крейсер в результате ремонта и модернизации должен получить аж 80 вертикальных пусковых установок под ракеты "Калибр" и "Оникс". В итоге оказалось, что оккупанты пытаются вывести судно хотя бы на ходовые испытания.

Напомним, в апреле агентство ТАСС сообщило, что россияне отказались от идеи ремонта и модернизации старого крейсера "Петр Великий", поскольку это оказалось слишком затратным. Единственный тяжелый атомный крейсер ВМФ РФ отправят на слом, а часть экипажа войдет в состав корабля "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию.