Россия устраивает голод в Украине: Путина ждет новый приговор в Гааге, – СМИ

Западные юристы и правозащитники выяснили, что Москва специально создавала условия для голода в Украине в три этапа. Оккупанты бомбили магазины, гуманитарные коридоры и энергоинфраструктуру.

Прокуроры и правозащитники готовят досье о военных преступлениях России в Украине, в том числе о созданий условий для голода во время полномасштабной войны. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Собранные материалы хотят направить в Международный уголовный суд (МУС). Украинские прокуроры хотят задокументировать случаи, когда ВС РФ использовали голод как оружие войны. Это позволит выдвинуть новые обвинения президенту России Владимиру Путину.

Старший юрист юридической фирмы Global Rights Compliance Юсуф Хан сказал изданию, что РФ использовала в Украине голод как оружие в три этапа. Все началось с начала вторжения и блокировки цепочек поставок продовольствия, добавил специалист.

Как ВС РФ устраивали в Украине голод

В качестве примера юристы приводят гибель 20 мирных жителей в Чернигове утром 16 марта 2022 года. В этот день осколочные бомбы войск РФ взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.

Еще один пример — осада Мариуполя. Продовольствие в город вообще не доставлялось, а коридоры с гуманитарной помощью заблокированы или разбомблены. Все это усложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей.

Николаев с начала большой войны остался без питьевой воды, поскольку войск РФ захватили насосную станцию, которая ее снабжала.

Вторая фаза использования голода как оружия, по словам Хана — это уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения. Сюда входит уничтожение запасов продовольствия, воды и источников энергии по Украине.

"Если уничтожаются необходимые гражданскому населению объекты, например, разрушения энергоинфраструктуры зимой, такие действия явно спланированы", — сообщил юрист.

Третий этап включает в себя попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания. ВС России атаковали зерновые объекты на Дунае и создавала небезопасные условия в Черном море. В конце июля и начале августа оккупанты уничтожили 270 тысяч тонн продовольствия, отмечает газета.

Приговор Путину: когда досье по голоду в Украине дойдет до Гааги?

Компания Global Rights Compliance до конца 2024 года будет работать с украинскими прокурорами над формированием досье. Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, которая позволяет третьим лицам отправлять сведения о предполагаемых военных преступлениях прокурору МУС, именно он и будет решать, продолжать ли дело.

"Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, вместе с другими или через других и за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, обвиняемых в конкретных преступных действиях", — утверждает Хан.

Часть усилий юристы направят на выявление виновных, в том числе в том, следует ли требовать предъявления обвинения Путину, как это произошло в марте, когда МУС выдал ордер на арест президента за наблюдение за "незаконной депортацией" украинских детей в Россию с оккупированных территорий на протяжении войны.

По словам Хана, то же самое можно сказать и о преступлениях, связанных с голодом. Юристы работают со специалистами по ведению разведки из открытых источников, чтобы детализировать примеры военных преступлений и участвовать в анализе ущерба.

Напомним, что в Северной Корее многие люди голодают, но из-за диктатуры не могут рассказать об этом открыто. В селах от недостатка еды умирают целыми семьями.

Правительство Хорватии в июне признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Советские власти специально забирали урожай зерновых и других продуктов у крестьян из Украины.