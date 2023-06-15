Правительство Хорватии признало Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа

В МИД Хорватии заявили, что Голодомор — это насильственный голод, который был преднамеренно организован коммунистическим сталинским режимом и является преступлением против украинцев.

Related video

Правительство Хорватии на заседании 15 июня поддержало инициативу парламента признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом пишет издание Nova.rs.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую клубами в хорватском парламенте", — сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Также государственный секретарь в МИД Хорватии Зденко Лучич сказал, что Голодомор — это насильственный голод, который был преднамеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине. По его словам, это преступление против украинского народа и правительство, и парламент Хорватии это признают.

Отметим, что украинская сторона пока не отреагировала.

Голодомор 1932-1933 годов

Спланированная конфискация урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян Украины представителями советской власти. Такие действия привели к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах.

Напомним, что 25 мая Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа. В Верховной Раде, Офисе президента и МИД поблагодарили членов словенского парламента за принятое решение. Владимир Зеленский заявил, что международная коалиция государств "и дальше укрепляется".

А 17 мая сенат Франции признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев. "За" такое решение проголосовали 327 сенаторов верхней палаты парламента Франции. Глава МИД Украины поблагодарил за почтение памяти миллионов жертв Голодомора.

10 марта Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа поддержали 117 депутатов Палаты представителей Бельгии.

Также 15 декабря 2023 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев. Парламентарии призвали Российскую Федерацию, как правопреемницу Советского Союза, принести извинения за это преступление большевистского режима.