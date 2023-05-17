Преступления нельзя забывать: сенат Франции признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев

"За" такое решение проголосовали 327 сенаторов верхней палаты парламента Франции. Глава МИД Украины поблагодарил за почтение памяти миллионов жертв Голодомора.

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Сенат Франции (верхняя палата парламента) 17 мая признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

"Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты", — написал украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

На странице Сената Франции сообщили, что "за" проголосовали 327 сенаторов, а "против" — 16.

"Сенат принял предложение о принятии резолюции о признании украинского геноцида 1932-1933 годов", — сказано в сообщении.

Франция признала Голодомор геноцидом Фото: Сенат Франции

Отметим, что 28 марта Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) признала Голодомор геноцидом украинцев. Франция, как отметил президент Владимир Зеленский, внесла значительный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России.

Также напомним, что 10 марта Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа поддержали 117 депутатов Палаты представителей.

Еще 2 февраля Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа. Болгарские депутаты объявили каждую последнюю субботу ноября Днем чести и памяти жертв голода в Украине.

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев. Парламентарии призвали Российскую Федерацию, как правопреемницу Советского Союза, принести извинения за это преступление большевистского режима.

А до этого 14 декабря в Чехии признали Голодомор геноцидом украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность чешским партерам и подчеркнул, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за свои действия.