"Жест солидарности": Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

Болгарские депутаты объявили каждую последнюю субботу ноября Днем чести и памяти жертв голода в Украине.

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В среду, 1 февраля Народное собрание Болгарии приняло постановление о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и осудило виновников трагедии. Об этом пишет БТА.

Решение поддержали 124 депутата, 26 – проголосовали против.

В документе говорится, что отрицание, оправдание или умаление трагедии является "актом бесчестия памяти миллионов людей", погибших от голода в Украине. Виновником Голодомора болгарское правительство признало коммунистический режим.

Кроме того, каждая последняя суббота ноября была объявлена болгарскими властями Днем чести и памяти жертв голода в Украине.

"Я считаю, что это решение важно для того, чтобы болгарские граждане оценили произошедшее", — отметила председатель комитета по внешней политике Болгарии Екатерина Захариева.

На постановление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив болгарский парламент за поддержку.

"Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии", — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, 18 января стало известно о том, что в течение первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Болгария тайно предоставляла Украине топливо, боеприпасы и комплектующие для оружия.

Фокус также писал о том, что 14 декабря прошлого года Сенат Чешской Республики принял решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Еще мы сообщали, что 15 декабря депутаты Европарламента поддержали резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Решение поддержали 507 парламентариев.