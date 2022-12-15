Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев

Парламентарии призвали Российскую Федерацию, как правопреемницу Советского Союза, принести извинения за это преступление большевистского режима.

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Депутаты Европарламента в четверг, 15 декабря, поддержали резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Информация об этом появилась на официальном сайте Европейского парламента.

За это решение свои голоса отдали 507 европарламентариев. И всего 12 депутатов Европарламента проголосовали против резолюции.

Депутаты решительно осудили действия советской власти, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призвали все страны и организации, еще не сделавшие этого, последовать их примеру и признать искусственный голод 30-х годов в Украине геноцидом.

Кроме того, Европарламент призвал Россию как правопреемницу Советского Союза официально признать Голодомор и принести извинения за эти преступления.

Кроме того, резолюция призывает страны-члены ЕС и третьи страны продвигать осведомленность о геноциде украинцев, а также о других преступлениях, совершенных советским режимом, путем внесения исторических знаний о них в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.

Европа признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом: как отреагировали в Украине

На историческое решение о признании событий 1932-1933 годов умышленным уничтожением украинской нации уже отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Автор геноцида навсегда получит клеймо позора за те события, а также за сегодняшние преступления. Нация-террорист – будущие поколения россиян будут восприниматься через призму этих преступлений", — написал Ермак в своем Телеграм-канале.

Напомним, в Чехии признали Голодомор геноцидом украинцев. Соответсвующее решение принял Сенат Чешской Республики.

Кроме того Бундестаг единогласно принял резолюцию, в которой Голодомор назван геноцидом украинского народа. В немецком парламенте отметили, что массовая смерть украинцев от голода была не следствием неурожая, а волей руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным.