Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців

Парламентарі закликали Російську Федерацію, як правонаступницю Радянського Союзу, вибачитися за цей злочин більшовицького режиму.

Related video

Депутати Європарламенту в четвер, 15 грудня, підтримали резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Європейського Парламенту.

За це рішення свої голоси віддали 507 європарламентарів. І лише 12 депутатів Європарламенту проголосували проти резолюції.

Депутати рішуче засудили дії радянської влади, внаслідок яких загинули мільйони українців, і закликали всі країни й організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати штучний голод 30-х років в Україні геноцидом.

Крім того, Європарламент закликав Росію як правонаступницю Радянського Союзу офіційно визнати Голодомор і вибачитися за ці злочини.

Крім того, резолюція закликає країни-члени ЄС і треті країни просувати поінформованість про геноцид українців, а також про інші злочини, вчинені радянським режимом, шляхом внесення історичних знань про них в освітні та дослідницькі програми, щоб запобігти повторенню подібних трагедій у майбутньому.

Європа визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом: як відреагували в Україні

На історичне рішення про визнання подій 1932-1933 років навмисним знищенням української нації вже відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Автор геноциду назавжди отримає тавро ганьби за ті події, а також за сьогоднішні злочини. Нація-терорист — майбутні покоління росіян сприйматимуться через призму цих злочинів", — написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, у Чехії визнали Голодомор геноцидом українців. Відповідне рішення ухвалив Сенат Чеської Республіки.

Крім того, Бундестаг одноголосно прийняв резолюцію, в якій Голодомор названий геноцидом українського народу. У німецькому парламенті зазначили, що масова смерть українців від голоду була не наслідком неврожаю, а волею керівництва СРСР на чолі з Йосипом Сталіним.