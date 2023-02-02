"Жест солідарності": Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Болгарські депутати оголосили кожну останню суботу листопада Днем честі та пам'яті жертв голоду в Україні.

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У середу, 1 лютого Народні збори Болгарії ухвалили постанову про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу та засудили винуватців трагедії. Про це пише БТА.

Рішення підтримали 124 депутати, 26 – проголосували проти.

У документі йдеться про те, що заперечення, виправдання чи применшення трагедії є "актом безчестя пам'яті мільйонів людей", які загинули від голоду в Україні. Винуватцем Голодомору болгарський уряд визнав комуністичний режим.

Крім того, кожну останню суботу листопада було оголошено болгарською владою Днем честі та пам'яті жертв голоду в Україні.

"Я вважаю, що це рішення важливе для того, щоб болгарські громадяни оцінили те, що сталося", — зазначила голова комітету із зовнішньої політики Болгарії Катерина Захарієва.

На постанову відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши болгарському парламенту за підтримку.

"Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору і відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", — написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, 18 січня стало відомо про те, що протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну Болгарія таємно надавала Україні паливо, боєприпаси та комплектуючі для зброї.

Фокус також писав про те, що 14 грудня минулого року Сенат Чеської Республіки ухвалив рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Ще ми повідомляли, що 15 грудня депутати Європарламенту підтримали резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Рішення підтримали 507 парламентарів.