Злочини не можна забувати: сенат Франції визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українців

"За" таке рішення проголосувало 327 сенаторів верхньої палати парламенту Франції. Глава МЗС України подякував за вшанування пам'яті мільйонів жертв Голодомору.

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Сенат Франції (верхня палата парламенту) 17 травня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в себе у Twitter.

"Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися та ніколи не повинні бути забуті", — написав український дипломат.

Дмитро Кулеба про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу

На сторінці Сенату Франції повідомили, що "за" проголосували 327 сенаторів, а "проти" — 16.

"Сенат прийняв пропозицію щодо ухвалення резолюції про визнання українського геноциду 1932-1933 років", — сказано в повідомленні.

Франція визнала Голодомор геноцидом Фото: Сенат Франции

Зазначимо, що 28 березня Національні збори (нижня палата парламенту Франції) визнали Голодомор геноцидом українців. Франція, як зазначив президент Володимир Зеленський, зробила значний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії.

Також нагадаємо, що 10 березня Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу підтримали 117 депутатів Палати представників.

Ще 2 лютого Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Болгарські депутати оголосили кожну останню суботу листопада Днем честі й пам'яті жертв голоду в Україні.

15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців. Парламентарі закликали Російську Федерацію як правонаступницю Радянського Союзу перепросити за цей злочин більшовицького режиму.

А до цього 14 грудня в Чехії визнали Голодомор геноцидом українців. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку чеським партерам і наголосив, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за свої дії.