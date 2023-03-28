Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Франція, як зазначив президент Володимир Зеленський, зробила значний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії.

Related video

Парламент Франції ухвалив рішення визнати Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це у Twitter 28 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що французькі парламентарі зробили важливий крок у викритті злочинів тоталітарної Росії. Рішення він назвав важливим та знаковим. Це допоможе відновити правду й справедливість.

"Дякуємо, Франціє!", – зазначив Зеленський.

У резолюції наголосили на тому, що Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу. У документі йдеться про те, що радянська влада боялася відродження українського націоналізму, тому звинуватила повсталих селян у саботажниками і ворогами пролетаріату. Тоді були направлені бригади для придушення заворушень, обшуків на фермах, конфіскації врожаю, худоби та саджанців, що мало катастрофічні наслідки для наступного врожаю. Як наслідок, це їхні дії забрали життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян.

Нагадаємо, 10 березня Бельгія розглянули рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Ініціатива була підтримана. У голосуванні взяли участь 127 членів бельгійської нижньої палати парламенту. Десятеро з них вирішили утриматися під час розгляду питання. В ухваленому тексті засуджується ставлення Росії до злочину, який комуністи вчинили на початку 30-х років XX століття.

У середу, 1 лютого Народні збори Болгарії ухвалили постанову про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу та засудили винуватців трагедії. Рішення підтримали 124 депутати, 26 – проголосували проти. Окрім того, кожну останню суботу листопада було оголошено болгарською владою Днем честі та пам'яті жертв голоду в Україні.