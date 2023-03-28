Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Франция, как отметил президент Владимир Зеленский, внесла значительный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России.

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Парламент Франции принял решение признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в Twitter 28 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что французские парламентарии сделали важный шаг в разоблачении преступлений тоталитарной России. Решение он назвал важным и знаковым. Это поможет восстановить правду и справедливость.

"Спасибо, Франция!", — отметил Зеленский.

В резолюции отметили, что Голодомор был искусственно вызванным голодом, который отличался своими масштабами по сравнению с другими регионами Советского Союза. В документе говорится, что советская власть боялась возрождения украинского национализма, поэтому назвала восставших селян саботажниками и врагами пролетариата. Тогда были направлены бригады для подавления беспорядков, обысков на фермах, конфискации урожая, скота и саженцев, что имело катастрофические последствия для последующего урожая. Как следствие, это их действия унесли жизни около четырех миллионов украинцев, преимущественно селян.

Напомним, 10 марта Бельгия рассмотрела решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Инициатива была поддержана. В голосовании приняло участие 127 членов бельгийской нижней палаты парламента. Десять из них решили удержаться при рассмотрении вопроса. В принятом тексте осуждается отношение России к преступлению, которое коммунисты совершили в начале 30-х годов XX века.

В среду, 1 февраля Народное собрание Болгарии приняло постановление о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и осудило виновников трагедии. Решение поддержали 124 депутата, 26 – проголосовали против. Кроме того, каждая последняя суббота ноября была объявлена болгарскими властями Днем чести и памяти жертв голода в Украине.