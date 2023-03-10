Историческое голосование: Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа поддержали 117 депутатов Палаты представителей Бельгии.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты голосования в парламенте Бельгии о признании Голодомора геноцидом украинского народа историческими. Об этом он сообщил 10 марта в Twitter.

В сообщении политик отметил, что процесс признания в мире масштабных преступлений против украинцев продолжается. Бельгийские депутаты приняли важное и символическое решение.

В голосовании приняло участие 127 членов бельгийской нижней палаты парламента. Десять из них решили удержаться при рассмотрении вопроса.

В принятом тексте осуждается отношение России к преступлению, которое коммунисты совершили в начале 30-х годов XX века. В частности, говорится, что современный российский режим пытается манипулировать исторической памятью с целью обеспечения собственного выживания. Это позволяет на мировом уровне защитить историческую память украинцев.

Принятый текст документа также полностью осуждает "современное манипулирование исторической памятью со стороны российского режима, цель которого обеспечить собственное выживание, поэтому прибегает к искривлению фактов". Это позволяет на мировом уровне защитить историческую память украинцев.

Палата представителей Бельгии – нижняя палата Федерального парламента страны. Она принимает важные решения по контролю над деятельностью правительства и доминирует в законодательном процессе с 1993 года.

В последние места количество государств в Европе, признавших Голодомор геноцидом, постоянно растет. Очевидно, что этот процесс будет продолжаться и дальше.

В Украине Верховная рада приняла закон "О Голодоморе 1932—1933 годов в Украине" 28 ноября 2006 года. В документе был признан Голодомор геноцидом украинского народа. В общем, официальное признание преступления коммунистического режима признали более 20 стран мира.

Ранее Фокус сообщал, что в Болгарии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Каждую последнюю субботу ноября местные депутаты объявили Днем чести памяти жертв голода в Украине.

В декабре 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев. Представители европейского законодательного института призвали Российскую Федерацию, как правопреемницу Советского Союза, извиниться за это преступление большевистского режима.