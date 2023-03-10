Історичне голосування: Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу підтримали 117 депутатів Палати представників Бельгії.

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Президент України Володимир Зеленський назвав результати голосування у парламенті Бельгії про визнання Голодомору геноцидом українського народу історичними. Про це він повідомив 10 березня у Twitter.

У дописі політик наголосив на тому, що процес визнання у світі масштабних злочинів проти українців триває. Бельгійські депутати ухвалили важливе та символічне рішення.

У голосуванні взяли участь 127 членів бельгійської нижньої палати парламенту. Десятеро з них вирішили утриматися під час розгляду питання.

В ухваленому тексті засуджується ставлення Росії до злочину, який комуністи вчинили на початку 30-х років XX століття. Зокрема, йдеться про те, що сучасний російський режим намагається маніпулювати історичною пам’яттю з метою забезпечення власного виживання. Це дає змогу на світовому рівні захистити історичну пам'ять українців.

Ухвалений текст документа також повністю засуджує "сучасне маніпулювання історичною пам’яттю з боку російського режиму, який має на меті забезпечити власне виживання, тому вдається до викривлення фактів". Це дає змогу на світовому рівні захистити історичну пам'ять українців.

Палата представників Бельгії — нижня палата Федерального парламенту країни. Вона ухвалює важливі рішення стосовно контролю над діяльністю уряду та домінує у законодавчому процесі з 1993 року.

Останніми місцями кількість держав у Європі, які визнали Голодомор геноцидом, постійно зростає. Очевидно, що цей процес триватиме й надалі.

В Україні Верховна рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932—1933 років в Україні" 28 листопада 2006 року. У документі визнали Голодомор геноцидом українського народу. Загалом офіційне визнання злочині комуністичного режиму визнали понад 20 країн світу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Болгарії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Кожну останню суботу листопада місцеві депутати оголосили Днем честі та пам'яті жертв голоду в Україні.

У грудні 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців. Представники європейської законодавчої інституції закликали Російську Федерацію, як правонаступницю Радянського Союзу, перепросити за цей злочин більшовицького режиму.