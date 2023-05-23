Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа (фото)

В Верховной Раде, Офисе президента и МИД поблагодарили членов словенского парламента за принятое решение. Владимир Зеленский заявил, что международная коалиция государств "и дальше укрепляется".

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Словенский парламент принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и чествования памяти его жертв. Об этом 23 мая сообщили в соцсетях Верховной Рады Украины.

Пресс-служба ВР опубликовала фотографии с результатами голосования словенского парламента. На нем можно увидеть, что признание Голодомора геноцидом поддержали 67 членов. Против решения выступили 8 человек.

Фото: Верховная Рада Фото: Верховная Рада

Реакция Украины

Глава ВР Руслан Стефанчук выразил благодарность Словении за принятое решение.

"Человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем", — заявил он.

Также на принятие декларации отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо за это важное решение", — написал он.

Признание геноцида прокомментировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чиновник также выразил благодарность за решение словенских парламентариев.

"Сегодняшний шаг достигает двух вещей: памяти и справедливости. Память — это уважение миллионов невинных жертв этого страшного преступления. Справедливость означает, что такие преступления никогда не должны повторяться", — заявил глава МИД.

Также за принятие декларации Словению поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

"Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и ответственности", — подчеркнул лидер.

Напомним, 1 февраля постановление о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа было принято в Болгарии. Это решение поддержали 124 депутата.

26 апреля в СМИ сообщили, что Словения тайно предоставила Украине 20 БТР Valuk. По данным журналистов, всего у страны было 85 таких машин.