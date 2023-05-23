Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу (фото)

У Верховній Раді, Офісі президента та МЗС подякували членам словенського парламенту за ухвалене рішення. Володимир Зеленський заявив, що міжнародна коаліція держав "і далі зміцнюється".

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Словенський парламент прийняв декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та вшанування пам’яті його жертв. Про це 23 травня повідомили у соцмережах Верховної ради України.

Пресслужба ВР опублікувала фото з результатами голосування словенського парламенту. На ньому можна побачити, що визнання Голодомору геноцидом підтримали 67 членів. Проти рішення виступили 8 осіб.

Фото: Верховна Рада Фото: Верховна Рада

Реакція України

Голова ВР Руслан Стефанчук виразив вдячність Словенії за ухвалене рішення.

"Людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому", — заявив він.

Також на прийняття декларації відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую за це важливе рішення", — написав він.

Визнання геноциду прокоментував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Посадовець також виразив вдячність за рішення словенських парламентарів.

"Сьогоднішній крок досягає двох речей: пам’яті та справедливості. Пам’ять — це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину. Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися", — заявив голова МЗС.

Також за ухвалення декларації Словенії подякував президент України Володимир Зеленський.

"Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", — підкреслив лідер.

Нагадаємо, 1 лютого постанову про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу ухвалили в Болгарії. Це рішення підтримали 124 депутати.

26 квітня у ЗМІ повідомили, що Словенія таємно надала Україні 20 БТР Valuk. За даними журналістів, всього країна мала 85 таких машин.