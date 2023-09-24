В Московской и Калужской областях РФ удачно поработали диверсанты, – ГУР

По данным разведки, неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях.

В ночь на воскресенье, 24 сентября, неизвестные агенты провели атаку, уничтожив топливозаправщик в Московской области России и четыре единицы автомобильной техники в Калужской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях. На территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик. На территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами", — сообщили в разведке.

В ГУР добавили, что фото и видео из соображений безопасности будут представлены позже.

В день города 24 сентября Курск подвергся атаке беспилотников. Местные власти обвинили Украину в запуске БПЛА и сообщили, что дрон ударил в административное здание в Центральном округе. В результате чего якобы незначительные повреждения получила крыша здания.

Позже украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в ГУР рассказали, что БПЛА попал в здание ФСБ.