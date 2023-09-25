"Сделаем это реальностью": США и Украина совместно будут производить оружие, — Зеленский

По словам главы государства, данное решение отразится и на экономике Украины, ведь для реализации идеи необходимы новые предприятия, рабочие места.

Президент Владимир Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно, но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, кто работает на государство", — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, данное решение отразится и на экономике Украины, ведь для реализации идеи необходимы новые предприятия, рабочие места.

"Мы имеем четкую перспективу – то, о чем уже договорились, – новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий. Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину", — добавил он.

Глава государство сказал, что прошлая неделя была очень важной и результативной, ведь принесла множество "хороших оборонных и других решений".

"Оборонные пакеты. От Соединенных Штатов – это артиллерия, нужны снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады имеем решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это "медэваки" – эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках", – сказал, в частности, президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, по словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, единственной фразой объяснил, насколько важна помощь нашему государству от США. Это произошло во время визита в эту страну. Он предупредил американских политиков относительно рисков, которым грозят промедления с поставками вооружений украинским войскам. Сенатор Митч Макконнел объяснил, что американская военная помощь это не благотворительность, "а инвестиция в американские непосредственные интересы".

21 сентября Майкл Маккол, конгрессмен-республиканец от штата Техас, заявил, что предоставление Киеву ATACMS и F-16 нужно подтвердить на законодательном уровне. По его словам, Украина в конце концов получит ракеты ATACMS. В тех условиях, в которых действуют ВСУ, США бы свои войска не направили.

Напомним, 23 сентября США назначили наблюдателя за предоставленными средствами Украине. Фокус узнал, кто такой Роберт Сторч.