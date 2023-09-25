"С экипажем из Бундесвера": россияне выдали новый фейк об уничтожении танка Leopard

Рассказ о "танковом экипаже из Германии" представил один из российских военнослужащих, который владеет немецким языком. Он утверждал, что раненый механик-водитель якобы выкрикивал "Nicht schießen", а затем — умер от потери крови. На пропагандистский сюжет уже отреагировали в Минобороны Германии.

Российские пропагандисты начали распространять дезинформацию о якобы уничтожении в Украине немецкого танка Leopard с экипажем из ФРГ. Министерство обороны Германии быстро реагировало на это высказывание, разоблачив новый фейк россиян. Об этом сообщает издание DW.

В источнике говорится об информации, которую представили российские пропагандисты в субботу. Кремлевские СМИ распространяли утверждения о том, что разведчики Вооруженных сил России "уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем".

Западные журналисты обратились в Минобороны ФРГ за разъяснениями относительно таких публикаций об "экипаже из Бундесвера".

"В Украине нет немецких танковых экипажей", — подчеркнул один из официальных представителей минобороны Германии в ответ.

В фиктивном сюжете, распространяемом российскими СМИ, утверждалось, что рассказ о "немецком танковом экипаже" представил один из российских оккупантов, участвующих в военных действиях в Запорожской области Украины. Он якобы владеет немецким языком и утверждал, что весь экипаж уничтоженного танка Leopard ВСУ погиб, а тяжело раненый механик-водитель, по его словам, начал кричать "Nicht schießen", что означает "Не стреляй" на немецком языке.

Кроме того, "разведчик" рассказывал, будто бы этот "механик" поведал ему историю, что он "военнослужащий Бундесвера", и весь экипаж танка был "из одной роты", а затем — умер от потери крови.

Напомним, что пропагандисты из РФ распространили информацию о том, что в Донецкой области российские танкисты впервые встретились в бою с экипажем Вооруженных сил Украины на немецком танке Leopard, который якобы отступил после первого выстрела в его сторону.