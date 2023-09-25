"Фейерверк" и разрушенный завод: на Луганщине ударили по складу снарядов ВС РФ (видео, карта)

В оккупированной части Луганской области прогремели взрывы и начали детонировать боекомплекты оккупантов. В соцсетях передают, что к месту прилета отправились медики, а местные сидят в подвалах.

Во временно оккупированном городе Сорокино (Краснодон до 2016 года — ред.) в Луганской области произошел "фейерверк" в результате удара по складу российских боеприпасов. Об этом 25 сентября сообщил в соцсетях журналист Денис Казанский.

Он отметил, что российские оккупанты до сих пор складывают все боекомплекты в одном месте, поэтому у них "немного усилится снарядный голод".

Город Сорокино на карте боевых действий в Украине Фото: DeepStateMAP

Позже журналист добавил, что пожар на вражеском складе видно со всех концов города.

"Сообщается, что половина завода "Юность" уничтожена взрывами. К заводу едут скорые", — добавил Казанский.

Завод "Юность" на карте города Сорокино Фото: Google Maps

В соцсетях подтверждают, что в Сорокино были три прилета и началась "мощная детонация БК".

Фото с места событий Фото: Соцсети

Также местные жалуются, что "детей из садиков и школ сказали забрать, многие сидят в подвалах".

Взрывы на Луганщине: реакция оккупантов

Оккупационная администрация подтвердила взрывы в Сорокино.

"В течение часа в Краснодоне было слышно несколько взрывов. На место выехали профильные службы для принятия мер реагирования. В близлежащих учебных заведениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах", — говорится в сообщении.

Фото с места событий Фото: Соцсети

Удар по Сорокино: реакция Украины

Прилеты у российских оккупантов прокомментировал председатель Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор. Он отметил, что "бавовна" пришла в глубокий тыл захватчиков — за более чем сотню километров от линии фронта.

"Боеприпасы детонируют на промышленной площадке завода "Юность". Захватчики ищут виновных, понимая, что среди них также есть "ждуны". Только последние ожидают украинских военных. Поэтому и пылает", — написал Лысогор.

Публикация главы ОВА Артема Лысогора от 25 сентября Фото: Скриншот

Напомним, 24 сентября в российском Курске прогремела серия взрывов. По данным СМИ, беспилотник взорвал руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова.

Бойцы аэромобильного батальона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как с помощью БПЛА уничтожают личный состав ВС РФ. Также защитники успешно ликвидируют военную технику врага, применяя беспилотники.