Применили САУ: артиллеристы уничтожили позиции БПЛА, БК и миномет оккупантов (видео)

Украинские защитники зафиксировали точку взлета беспилотников, а впоследствии ликвидировали и склад боеприпасов и миномет заграбнкиив благодаря самоходным артиллерийским установкам.

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта ликвидировали позиции БПЛА, склад боекомплекта и миномет российских оккупантов. Результаты работы опубликованы в Facebook подразделения.

На видео можно увидеть, что украинские защитники зафиксировали точку взлета беспилотников. По месту дислокации отработали самоходные артиллерийские установки.

Впоследствии защитники зафиксировали склад боекомплекта и миномет захватчиков. Эти позиции также были уничтожены.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерия 40 бригады украинской армии 30 августа сумела уничтожить БМП-2 россиян в лесу. Вражескую боевую машину пехоты оккупанты решили спрятать среди деревьев, но это оказалось неудачным решением. Впоследствии защитники ликвидировали технику.

Украинские "Грады" 10 сентября также уничтожили склады с боеприпасами и горючим российских войск, которые сосредотачивались в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" использовали дроны и зафиксировали среди многоэтажек на территории Донецкой области большой объект российских захватчиков, который впоследствии был успешно ликвидирован.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал эффективную работу РСЗО Vampire на передовой. РСЗО Vampire — это чешский аналог советского "Града" с некоторыми изменениями в шасси и управлении.

Напомним, 24 сентября бойцы 72-й ОМБр показали, как уничтожили российский танк. Беспилотник нанес точный удар по российскому танку. Через несколько секунд после попадания произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил военную технику и приумножил количество дыма. Вражеская техника взлетела, а затем мощно взорвалась.