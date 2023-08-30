"Новые традиции": артиллерия 40 бригады ВСУ уничтожила БМП-2 россиян в лесу (видео)

Вражескую боевую машину пехоты спрятали среди деревьев, но это оказалось неудачным решением.

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Бойцы 40-й Отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта сумели ликвидировать БМП-2 российских войск. В Facebook подразделения опубликовали видео результатов.

Вражескую боевую машину пехоты спрятали среди деревьев. Украинская артиллерия впоследствии сумела ликвидировать технику российских захватчиков.

"Начинаем себе новые традиции. Дальше будет...", — говорится в заметке.

Уничтожение техники ВС РФ в августе 2023 года

Артиллеристы ВСУ благодаря подразделению Shadow 16 августа уничтожили пушку Д-20. Ликвидировали российскую гаубицу Д-20 подразделения 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Также артиллеристы ВСУ 17 августа сумели уничтожить БМП в районе Бахмута. Украинские защитники провели успешное взаимодействие с бойцами сводной тактической группой "Адам". Это произошло вблизи населенного пункта Андреевка, что в Донецкой области.

Воины Сил обороны 21 августа спешно применили FPV-дроны. В результате использования техники бойцы уничтожили два танка Т-72 россиян. Оружие себестоимостью 100 тысяч гривен сумело ликвидировать тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов.

Напомним, 22 августа украинские защитники одной гранатой разнесли склад мин войск РФ и БМП, которая была расположена рядом. В перехваченных разговорах детонацию мин российские захватчики назвали "маленьким ядерным взрывом". В радиус взрыва попала "припаркованная" неподалеку российская боевая машина, которая теперь не будет использоваться против украинцев.