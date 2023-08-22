Бойцы ВСУ одной гранатой разнесли склад мин ВС РФ и припаркованную БМП (видео)

В перехваченных разговорах детонацию мин российские оккупанты назвали "маленьким ядерным взрывом".

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На одном из направлений фронта российские оккупанты не смогут минировать украинские земли, потому что нечем. Бойцы ВСУ попали в их склад с противотанковыми минами. Об этом сообщает пресс-служба 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

"Большой ба-бах от одной гранаты! Шершни Довбуша попали во вражеский склад противотанковых мин. В полученных перехватах оккупанты назвали это "маленьким ядерным взрывом", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона сбрасывает взрывчатку прямо на склад БК оккупантов. Она взрывается, и дальше мины, сложенные вместе, просто детонируют сплошным огромным взрывом.

В радиус взрыва попала "припаркованная" неподалеку российская боевая машина.

Напомним, что ВСУ вытеснили россиян с опорников в районе Вербового на Запорожье и продвинулись на юго-восток от Роботино.

Ранее сообщалось, что ВСУ с боями зашли в Роботино и эвакуировали граждан на БМП Bradley.