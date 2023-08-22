Бойцы ВСУ одной гранатой разнесли склад мин ВС РФ и припаркованную БМП (видео)
В перехваченных разговорах детонацию мин российские оккупанты назвали "маленьким ядерным взрывом".
На одном из направлений фронта российские оккупанты не смогут минировать украинские земли, потому что нечем. Бойцы ВСУ попали в их склад с противотанковыми минами. Об этом сообщает пресс-служба 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.
"Большой ба-бах от одной гранаты! Шершни Довбуша попали во вражеский склад противотанковых мин. В полученных перехватах оккупанты назвали это "маленьким ядерным взрывом", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона сбрасывает взрывчатку прямо на склад БК оккупантов. Она взрывается, и дальше мины, сложенные вместе, просто детонируют сплошным огромным взрывом.
В радиус взрыва попала "припаркованная" неподалеку российская боевая машина.
Напомним, что ВСУ вытеснили россиян с опорников в районе Вербового на Запорожье и продвинулись на юго-восток от Роботино.
Ранее сообщалось, что ВСУ с боями зашли в Роботино и эвакуировали граждан на БМП Bradley.