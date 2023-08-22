Бійці ЗСУ однією гранатою рознесли склад мін ЗС РФ і припарковану БМП (відео)

В перехоплених розмовах детонацію мін російські окупанти назвали "маленьким ядерним вибухом".

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На одному з напрямків фронту російські окупанти не зможуть мінувати українські землі, бо немає чим. Бійці ЗСУ поцілили у їхніх склад з протитанковими мінами. Про це повідомляє пресслужба 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

"Великий ба-бах від однієї гранати! Шершні Довбуша влучили у ворожий склад протитанкових мін. В отриманих перехопленнях окупанти назвали це "маленьким ядерным взрывом", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як оператор дрона скидає вибухівку просто на склад БК окупантів. Вона вибухає, і далі міни, складені докупи, просто детонують суцільним величезним вибухом.

У радіус вибуху потрапила "припаркована" неподалік російська бойова машина.

Нагадаємо, що ЗСУ витіснили росіян з опорників в районі Вербового на Запоріжжі і просунулися на південний схід від Роботиного.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ з боями зайшли в Роботине й евакуювали громадян на БМП Bradley.