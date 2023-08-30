"Нові традиції": артилерія 40 бригади ЗСУ знищила БМП-2 росіян у лісі (відео)

Ворожу бойову машину піхоти заховали серед дерев, але це виявилося невдалим рішенням.

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Бійці 40-ої Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта зуміли ліквідувати БМП-2 російських військ. У Facebook підрозділу опублікували відео результатів.

Ворожу бойову машину піхоти заховали серед дерев. Українська артилерія згодом зуміла ліквідувати техніку російських загарбників.

"Започатковуємо собі нові традиції. Далі буде…", – йдеться у дописі.

Знищення техніки ЗС РФ у серпні 2023 року

Артилеристи ЗСУ завдяки підрозділу Shadow 16 серпня знищили гармату Д-20. Ліквідували російську гаубицю Д-20 підрозділу 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Також артилеристи ЗСУ 17 серпня зуміли знищити БМП в районі Бахмута. Українські захисники провели успішну взаємодію з бійцями зведеної тактичною групою "Адам". Це відбулося поблизу населеного пункту Андріївка, що на Донеччині.

Воїни Сил оборони 21 серпня спішно застосували FPV-дрони. Внаслідок використання техніки бійці знищили два танки Т-72 росіян. Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла ліквідувати важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів.

Нагадаємо, 22 серпня українські захисники однією гранатою рознесли склад мін військ РФ і БМП, яка була розташована поруч. В перехоплених розмовах детонацію мін російські загарбники назвали "маленьким ядерним вибухом". У радіус вибуху потрапила "припаркована" неподалік російська бойова машина, як тепер не буде використовуватися проти українців.