В Украину прибыли первые американские танки Abrams, — NYT

Всего Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams M1А1, что равно батальонному комплекту. Первые из них, утверждают журналисты, уже прибыли.

Украинская армия получила первые танки Abrams M1A1. Они прибыли на несколько месяцев раньше первоначальных оценок. Об этом сообщает The New York Times.

Сразу два источника в Минобороны США сообщили журналистам, что первые танки Abrams прибыли в Украину. Также они утверждают, что боевые машины прибыли раньше, чем изначально ожидалось. Следующая партия Abrams M1A1 FEP, из обещанных 31, будет отправлены в ближайшие месяцы. Чиновники отказались сообщить, сколько машин передали в первой партии.

Официальные украинские источники отказались комментировать информацию издания, поэтому подтверждений со стороны Украины нет.

На прошлой неделе президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин прогнозировали, что танки будут доставлены в течение нескольких дней. Соединенные Штаты передают 31 танк, что является батальонным комплектом.

Версия M1A1 FEP — это модификация базового M1A1. В рамках модернизации танк получил обновленную оптику, бронирование и тактическую систему FBCB2. В США параллельно модернизируют M1A1 и M1A2. Поэтому версию M1A1 FEP считают сопоставимой с M1A2 SEPv2, которую создали в 2010-х годах.

Напомним, 7 июля в США объявили о разработке новейшего танка Abrams M1E3.

Фокус разбирался, какие преимущества получат украинские военные с урановыми боеприпасами для Abrams.