Чего не учитывают варгеймы: аналитика о противостоянии США и Китая за последние 10 лет

Аналитики создали большой массив данных за последнее десятилетие, однако они не учитывают фактически ничего кроме как вторжения Китая на Тайвань. Также не совсем понятно, каким образом должен завершиться потенциальный конфликт с Пекином, переговорами или капитуляцией.

За последние 10 лет американское оборонное сообщество выпустило огромный объем аналитических работ, посвященных военному балансу между США и Китаем. Аналитические центры, ученые и военные институты вносят свой вклад и ценные идеи. Однако неудивительно, что в этом огромном массиве исследований остаются существенные разногласия, пробелы и непроверенные предположения. Осознание этих моментов поможет Соединенным Штатам лучше справиться с задачей, стоящей перед ними в Индо-Тихоокеанском регионе.

В вопросе о том, как реагировать в случае китайской агрессии в западной части Тихого океана, сложились две основные школы. Приверженцы "прямого подхода" выступают за уничтожение систем противодействия доступу/отрицания, что позволит американским войскам внести непосредственный вклад в конфликт. Приверженцы "непрямого подхода" предпочитают использовать различные периферийные стратегии, чтобы сорвать цели Китая, держать под угрозой военные средства или различными способами оказывать давление за пределами основного театра военных действий. Признание этих школ может помочь четче обозначить дискуссию между ними. Это принесет пользу американским политикам, стремящимся выработать оптимальную стратегию, и, возможно, создаст дополнительную неоднозначность для тех, кто пытается выработать ответные меры в Пекине.

В то время как сценарии, предусматривающие прямое вторжение на Тайвань, проанализированы от и до, другие вероятные пути к войне практически не рассматриваются Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что массив литературы по потенциальному американо-китайскому конфликту растет, такие темы, как упреждающее завершение конфликта и динамика альянса, остаются малоизученными. Понимание условий, при которых конфликт может быть доведен до конца, за исключением капитуляции, будет иметь решающее значение для управления эскалацией. Аналогичным образом, моделирование сложностей международных военных операций, разбросанных на тысячи километров, не менее важно, чем понимание различных операционных концепций. Включение этих стратегически важных концепций в целостную оценку военного баланса необходимо для того, чтобы понять, как они влияют на более простые элементы военных операций и стратегии.

Наконец, исследования, проведенные до сих пор, страдают от недостатка воображения. В то время как сценарии, предусматривающие прямое вторжение на Тайвань, проанализированы от и до, другие вероятные пути к войне практически не рассматриваются. Кроме того, в существующих анализах в подавляющем большинстве случаев предполагается, что война начнется в результате преднамеренного расчета — а это исторически безрассудное предположение. Ядерная динамика в конфликте высокой интенсивности также недостаточно освещена: аналитики склонны либо отвергать возможность применения ядерного оружия, либо сводить ее к нескольким легко предотвратимым сценариям.

Определение масштаба проекта

Проведение критического обзора американской литературы по военному соперничеству с Китаем — задача не из легких. Эта литература включает в себя варгеймы, анализ кампаний, качественный анализ и другие методики, опубликованные в различных форматах. Чтобы избежать ловушек, связанных со сравнением этих аналитических яблок и апельсинов, я постарался сосредоточиться на предположениях, выводах и рекомендациях, чтобы сделать выводы. Когда в последующих параграфах я ссылаюсь на конкретные отчеты, то, как правило, это делается для того, чтобы проиллюстрировать тенденцию, характерную для всех работ, представленных в обзоре. Хотя в некоторых проектах, несомненно, использовались более строгие аналитические методы, чем в других, мой обзор не делает попыток придать большую ценность выводам одного отчета по сравнению с другим. Вместо этого я попытался выделить темы, имеющие стратегическое значение, включая применение крупномасштабных сил, ядерную динамику, завершение войны, а также сотрудничество и взаимодействие с союзниками и партнерами.

уры я стремился ограничиться относительно недавними работами, имеющими соответствующее значение и масштаб. Учитывая постоянно меняющийся характер военного баланса, я включал в исследование только работы, опубликованные за последние 10 лет или в эпоху Си Цзиньпина, отдавая предпочтение более поздним публикациям Фото: Twitter

При написании данного обзора литературы я стремился ограничиться относительно недавними работами, имеющими соответствующее значение и масштаб. Учитывая постоянно меняющийся характер военного баланса, я включал в исследование только работы, опубликованные за последние 10 лет или в эпоху Си Цзиньпина, отдавая предпочтение более поздним публикациям. Доклады, которые я посчитал значимыми, либо внесли уникальный вклад, как, например, работа Эрика Хегинботэма о китайских взглядах на военный баланс, либо привлекли значительное внимание СМИ или общественности, как, например, планшетные учения Центра новой американской безопасности перед Конгрессом. Я включал в статью отчеты, сосредоточенные на военном противостоянии, а не на конкуренции великих держав в целом, и те, в которых рассматривалась целостная картина боевых действий, а не отдельные области или кампании. Кроме того, в отобранных мною отчетах рассматривалась динамика конфликта или взаимодействие двух сил, а не описание сил и их возможностей в вакууме. Ограничение масштабов моего проекта неизбежно привело к исключению некоторых ценных и важных работ в этой области. Но, тем не менее, я считаю, что он предлагает всеобъемлющую перспективу.

Школы стратегической мысли

Наиболее существенные разногласия среди ученых касаются оптимального военного подхода к сдерживанию и, при необходимости, разгрому Народно-освободительной армии. Несмотря на то, что в литературе приводится множество разнообразных стратегий, их можно условно разделить на прямые и непрямые подходы.

На самом базовом уровне прямые подходы, как правило, поддерживают стратегию силового вмешательства, часто сопровождаемого операциями по силовому нападению и уничтожению, дезинтеграции или, по крайней мере, подавлению систем защиты от проникновения/отрицания доступа. Эти прямые подходы в значительной степени поддерживают разработанную Пентагоном Объединенную концепцию доступа и маневра в глобальном сообществе, которая развилась из концепции AirSea Battle. Так, например, в варгейме "Опасные проливы", проведенном Центром новой американской безопасности, рекомендовалось усилить существующие концепции ведения боевых действий. Эти рекомендации включали закупку дополнительных подводных лодок и "боеприпасов по выбору", а также повышение живучести сил за счет рассредоточения, усиления и соглашений о расширенном доступе. В работе Оуэна Кота "One if by Invasion, Two if by Coercion" также определены пути усовершенствования существующих стратегических концепций. Он предлагает использовать преимущество американских ударных подводных лодок для уничтожения флота Народно-освободительной армии, применять "синергию подводных лодок и бомбардировщиков" для облегчения прицеливания, а также одобряет маневренное боевое применение с оговоркой, что оно лучше всего подходит для использования на второй островной цепи.

Оуэн Кот предлагает ставку на подводные лодки и бомбардировщики для уничтожения китайского флота Фото: Скриншот

Другие авторы, однако, предлагают стратегии, значительно отличающиеся от нынешнего курса Пентагона. Стивен Биддл и Айвен Олрич прямо призывают Министерство обороны отказаться от AirSea Battle и предлагают США и союзникам вместо этого бороться за территории за первой островной цепью, приобретая и развертывая собственные средства защиты от нападения/отрицания доступа к территории. Статья Майкла О'Хэнлона, в которой рассматривается военная динамика морской блокады Тайваня, также предостерегает от необдуманных действий. Вместо того чтобы прорывать морскую блокаду или подавлять системы защиты от вторжения, он рекомендует военную стратегию нападения на китайские морские коммуникации в сочетании с жесткими экономическими санкциями, направленными на то, чтобы заставить Китай сесть за стол переговоров.

Такая публичная дискуссия о применении силы свидетельствует о здоровом несогласии в обществе. Более того, она может способствовать укреплению сдерживания, усложняя расчеты рисков противником. Постоянный аналитический диалог об оптимальной стратегии противодействия угрозе может дать понять Пекину, что способы и средства реагирования США не написаны на бумаге. Такая неопределенность не позволит оптимизировать конкретный ответ и заставит потенциальных агрессоров взвешивать риски, связанные с различными стратегиями США.

Недостаточность исследований

При анализе канона работ, посвященных американо-китайскому военному балансу, выделяются две темы, которые заслуживают дополнительного внимания в будущем анализе. Первая касается усилий одной или обеих сторон по деэскалации конфликта. В то время как в докладах предлагается множество рекомендаций по усилению сдерживания, мало кто рассматривает условия, при которых конфликт может быть деэскалирован. Если сдерживание не удается, то управление эскалацией и поиск возможностей для прекращения конфликта становятся вопросами стратегической важности.

В качестве приятного исключения из правил в предложении д-ра О'Хэнлона подробно описывается, как его подход к противодействию блокаде Тайваня может способствовать благоприятному урегулированию конфликта путем переговоров до того, как он выйдет из-под контроля. Включение вопросов деэскалации и прекращения конфликта в анализ американо-китайского военного баланса потребует определения путей отхода и точек принятия решений, проверки военных концепций, которые могут способствовать (или, по крайней мере, не препятствовать) деэскалации, а также глубокого понимания условий, при которых различные стороны могут быть готовы к переговорам или отступлению. При обсуждении многогранной концепции "контроля над войной" в "Науке военной стратегии-2020" Народно-освободительной армии Китая перечисляется несколько условий, при которых конфликт следует прекратить, и прямо признается роль силы в "создании благоприятных условий для политических переговоров". Будущий анализ должен включать в себя китайские концепции управления эскалацией и прекращением конфликтов, а также изучение возможностей использования рисков, которые могут привести их за стол переговоров.

В качестве приятного исключения из правил в предложении д-ра О'Хэнлона подробно описывается, как его подход к противодействию блокаде Тайваня может способствовать благоприятному урегулированию конфликта путем переговоров

Вторая тема связана с тем, что исход любого конфликта с Китаем в западной части Тихого океана будет в значительной степени зависеть от союзников и партнеров США. Поэтому ключевыми вопросами окажутся политические договоренности с этими государствами, военный потенциал и эффективность их вооруженных сил, их взаимодействие с американскими силами. Например, если Пекин попытается силой захватить Тайвань, то возможности и концепции ведения боевых действий США станут неактуальными, если вооруженные силы Тайваня не смогут предотвратить быстрый переворот. Попыток проанализировать интеграцию потенциала США и союзников или партнеров было слишком мало, и еще меньше тех, кто тщательно моделировал боевые действия союзников и партнеров. Заметным исключением является недавний варгейм Центра стратегических и международных исследований, в котором эффективно смоделированы оборонительные действия вооруженных сил Тайваня по задержке китайского вторжения. Моделирование вклада союзников и партнеров, особенно тех, которые будут основными участниками боевых действий, является необходимым, но недостаточным. Американское оборонное сообщество должно проверить и разработать концепции ведения многонациональной кампании Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами. Эти концепции должны, как минимум, поддерживать командование, управление и обмен разведывательными данными на больших расстояниях перед лицом враждебных сил, эффективно решая при этом проблемы оперативной безопасности и управления сигнатурами.

Недостаток воображения

Нетрудно понять, почему некоторые темы и концепции привлекают непропорционально большое внимание аналитиков. Научно-исследовательское сообщество даже создало метрику, известную как "известность темы", чтобы отслеживать, какие темы вызывают импульс, спрос и, в конечном счете, помогают финансированию исследований. Однако в современных условиях такое узкое представление об угрозах является именно тем "провалом воображения", который несколько десятилетий назад был назван опасным в докладе комиссии по расследованию 9/11.

Неудивительно, что тайваньские сценарии остаются на слуху. В семи из десяти аналитических обзоров, которые я просмотрел, рассматриваются попытки Китая захватить остров, а в большинстве случаев речь идет о вторжении. Тайвань вполне может представлять собой наиболее вероятный путь к войне, и вторжение — именно та угроза, к которой Соединенным Штатам следует готовиться. Однако заслуживают внимания и другие пути к войне, возможно, через острова Спратли, Парасельские острова, Сенкаку или отмель Скарборо. Кроме того, конфликт может возникнуть в результате кризиса, вызванного аварией, недоразумением или другими факторами, не относящимися к сфере целенаправленной государственной политики. Нетрудно представить, что конфликт, возникший, например, в результате аварии на море, может создать динамику, при которой лидеры всех сторон будут действовать реактивно, не имея ни собранных сил, ни тщательно продуманных действий. В любом из этих случаев военная и геополитическая ситуация может существенно отличаться от наиболее распространенных в литературе сценариев.

"Когда дело доходит до предсказания характера и места наших следующих военных столкновений, начиная с Вьетнама, наш послужной список безупречен. Мы ни разу не угадали", — экс-министр обороны США Роберт Гейтс Фото: Википедия

История показывает, что вероятность того, что мы правильно определили путь к следующей войне, невелика. По словам бывшего министра обороны США Роберта Гейтса, "когда дело доходит до предсказания характера и места наших следующих военных столкновений, начиная с Вьетнама, наш послужной список безупречен. Мы ни разу не угадали".

Второй недостаток воображения касается условий, при которых воюющая сторона могла бы воспринять военную или политическую целесообразность применения ядерного оружия. В ряде исследований ядерное оружие либо не рассматривается, либо практически полностью фокусируется на каком-то одном побудительном мотиве и не позволяет выявить конкретные причинно-следственные цепочки. В лагере тех, кто отрицает вероятность применения ядерного оружия, доктор Коте утверждает, что асимметрия интересов не позволит США первыми применить его, а Китай останется сдержанным из-за неспособности ограничить ущерб.

Предполагаемый катализатор применения ядерного оружия, доминирующий в литературе, касается ударов США по материковой части Китая, как правило, по узлам противодействия/отрицания доступа к территории, которые угрожают или создают впечатление угрозы для китайских стратегических возможностей нанесения второго удара. В варгейме "Опасные проливы", проведенном Центром новой американской безопасности, эта динамика была проиллюстрирована, когда "красная команда", в роли которой выступали известные китайские эксперты, ответила на удары по материковой части Китая, при этом случайно поставив под угрозу собственные ядерные возможности демонстрацией ядерного оружия у Гавайских островов. Аналогичным образом, в отчете RAND "War with China: Thinking Through the Unthinkable"риск ядерной эскалации оценен как низкий с оговоркой, что Пекин может рассмотреть возможность применения ядерного оружия, если "обычные удары США будут включать или будут восприниматься как включающие в качестве целей потенциал, критически важный для китайских стратегических сил сдерживания".

Некоторые отчеты признают такую возможность и рекомендуют не наносить удары по целям на материковой части Китая. Однако, каким бы благоразумным ни был этот совет, ни один из отчетов не рассматривает структуру китайской системы противодействия доступу/отрицания территории, не указывает, какие компоненты этой системы являются критическими для гарантированного второго удара Китая, и не взвешивает ценность потенциальных целей в сравнении с рисками.

Даже если прийти к выводу, что риск нанесения удара по любой материковой цели непомерно высок, существуют и другие пути применения ядерного оружия, которые заслуживают изучения и не нашли отражения в рассмотренных мною работах. Например, целостный анализ ядерной динамики должен включать рассмотрение последствий применения систем оружия двойного назначения в условиях конфликта высокой интенсивности. В качестве альтернативы китайская компартия могла бы рассмотреть возможность применения ядерного оружия, если бы проигрыш в конвенциональном конфликте угрожал легитимности режима.

Многие из тех, кто с оптимизмом смотрит на возможность предотвращения ядерной эскалации, придерживаются утешительного представления о том, что решения принимаются единичными рациональными субъектами, оперирующими четкой и полной информацией. Однако это не всегда так, и существует не одна дорога к ядерной войне. Наиболее ценными анализами американо-китайской военной динамики будут те, которые исследуют ядерные стимулы и точки принятия решений в ходе конфликта высокой интенсивности.

Заключение

Сообщество исследователей в области безопасности создало внушительный по объему, но все еще недостаточный массив литературы по американо-китайскому военному балансу. Сосредоточив анализ на малоизученных темах и приняв более широкий взгляд на соответствующие концепции и сценарии, сообщество может продвинуться в изучении, оказав важную услугу политическому и боевому сообществам. Аналитики, представляющие каждую из основных школ, должны не только совершенствовать свои рецепты, но и взаимодействовать с коллегами и оспаривать их работы. Сильные аналитические работы выдержат скрупулезную общественную дискуссию, а слабые — нет, и в результате улучшится качество литературы в целом.

Будущая аналитика должна также рассматривать возможности прекращения конфликта на выгодных для США, союзников и партнеров условиях. Кроме того, в этих работах следует глубже вникнуть в механику международных кампаний, чтобы выявить зоны трения и предложить организационные и оперативные концепции, позволяющие использовать сильные стороны участников. Аналитическое сообщество должно шире рассматривать сценарии конфликтов, чтобы учесть, как различные комбинации геополитических факторов влияют на военную динамику. Следует также тщательно проанализировать все возможные пути применения ядерного оружия в условиях конфликта высокой интенсивности. Важно отметить, что наиболее полезный анализ любой из этих тем, скорее всего, будет проводиться в рамках целостной оценки военного баланса, где можно наблюдать взаимодействие всех соответствующих факторов.

Об авторе

Мэтью Тетро — армейский стратег, находящийся на действительной военной службе, аспирант Школы дипломатической службы Уолша при Джорджтаунском университете.