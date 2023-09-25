Преодолел 200 км в оккупации: история защитника "Азовстали", который не сдался в плен (видео)

Российские захватчики вели себя громко и жгли костры, поэтому украинскому защитнику с псевдо "Восток" удавалось передвигаться тайком на территории уже захваченного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Александр Иванцов, украинский военнослужащий под псевдонимом "Восток", неделю прятался под землей и преодолел 200 км оккупированных территорий, но не сдался в плен российским захватчикам. Воин ранее служил в "Азове" и решил присоединиться к группам добровольцев, которых доставили на вертолете в уже обложенный Мариуполь. На YouTube-канале PRESSING он рассказал подробности.

Мужчина вместе с другими бойцами полетел в Мариуполь на вертолете. Город уже был окружен российскими войсками. Туда защитник отправился даже без военной формы, поскольку тогда ее было сложно достать.

Боец отметил, что на "Азовстали" ему удалось спрятаться, потому что территория большая — это как город в городе. Там множество локаций для тайников.

Вместе с другом Александр нашел канализационный люк и что-то похожее на маленький, низкий тоннель. Впоследствии они принесли туда предметы первой необходимости, воду, сахар, немного консервов и тому подобное. В последний момент побратим передумал — и "Восток" остался на территории завода один.

Защитник Мариуполя в своем укрытии много думал, старался больше спать, чтобы время прошло быстрее. На седьмой день боец решил выходить. Российские захватчики вели себя громко, жгли костры, ходили с фонариками, поэтому ему удавалось передвигаться тайком. Воин отметил, что его от города отделяло небольшое расстояние, но ему пришлось идти длительное время. Он вышел туда только утром.

Как именно украинский защитник прошел оккупированную территорию, в разговоре сообщать не стал. Он описал подробности в своей книге.

Кто такой Александр Иванцов

Сам Александр Иванцов родом из Луганска. Он был активным участником в проукраинских движениях уже после российской оккупации. Захватчики интересовались его личностью. Тогда он и решил покинуть город.

"Восток" признался, что решение участвовать в боевых действиях принял после гибели двух друзей из "Азова". Он переехал из родного города, а уже в 2015 году был зачислен в ряды подразделения, в котором служил до 2020 года. В том же году Александр решил вернуться к гражданской жизни и некоторое время жил в Киеве. В столице ему не понравилось. Впоследствии Александр устроился охранником от сомалийских пиратов на гражданских судах.

На момент полномасштабного вторжения России, он работал за границей. В феврале 2022 года мужчина вернулся в Украину, чтобы дать отпор российским захватчикам. Александр объяснил это тем, что никогда бы не простил себе, если бы поступил иначе.

Сейчас военнослужащий вернулся в строй и воюет в составе 3 штурмовой бригады ВСУ.

Бои за "Азовсталь"

На территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" бои продолжались с 18 марта по 20 мая 2022 года. Впоследствии украинские защитники из состава "Азова", подразделений Нацгвардии и морские пехотинцы оказались в плену. На территории исправительной колонии в Еленовке 28 июля Россия организовала массовое убийство части военнопленных.

Напомним, 9 августа мэр Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты решили освятить "Азовсталь". Захватчики решили провести крестный ход, чтобы якобы легче было разминировать территорию завода.