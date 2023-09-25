"Форма отпугивает посетителей": в Тернополе охрана бара не пропустила бойца в камуфляже (видео)

Свой отказ охранник объяснил тем, что у них предусмотрен дресс-код, и есть распоряжение администрации заведения, согласно которому людям в военной форме не разрешают заходить в клуб. В заведении назвали инцидент — прикольной ситуацией.

В Тернополе произошел скандал в одном из развлекательных заведений. Внутрь из-за формы на входе не впустили бойца. Об этом в Telegram сообщил блогер Андрей Смолий и выложил видео.

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжных штанах и футболке цвета хаки пытается попасть внутрь развлекательного заведения. Зато охрана его не пускает.

Свой отказ охранник объяснил тем, что у них предусмотрен дресс-код, и есть распоряжение администрации заведения, согласно которому людям в военной форме не разрешают заходить в клуб, потому что она "отпугивает посетителей".

После появления видео в сети администрация заведения NONAME, где произошел инцидент, заявила в Instagram, что произошла досадная ошибка.

"Нам жаль, что произошла несвойственная нам ситуация. Это ошибка с нашей стороны. Наше заведение и наша команда искренне уважает украинских защитников и обязана им возможностью работать", — говорится в сообщении.

В заведении пообещали, что ситуация больше не повторится.

Напомним, что в Херсоне 18 июня группа несовершеннолетних атаковала военного, который оборонял Бахмут от российских захватчиков.

Также 17 июня в Херсоне избили волонтера, который занимался эвакуацией людей. Двое нападавших повалили волонтера на землю и несколько раз ударили его.