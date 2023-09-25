"Склонны к неизвестному воздействию": Буданов объяснил, какие объекты в России часто атакуют дроны
Глава украинской разведки Кирилл Буданов ответил, в какие объекты на территории страны-агрессора обычно целятся украинские БПЛА. Он отметил, что главная цель — это замедление производства оружия для ВС РФ.
Одной из главных целей атак украинских беспилотников являются предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ, которые работают на вражеское ракетостроение. Об этом в комментарии изданию NV рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов.
Он объяснил, что треть таких заводов расположена в европейской части России и достижима для украинских БПЛА.
Глава разведки рассказал, что дроны били уже несколько раз по заводу "Кремний-ЭЛ" в Брянске. По данным ГУР, там производят электронное оборудование для ракет.
Также Буданов напомнил, что 13 сентября беспилотники ударили по Редкинскому исследовательскому заводу в Тверской области РФ. Там, по его словам, производят компоненты ракетного топлива.
Разведчик отметил, что все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", работают на вражеский ВПК.
"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — добавил Буданов.
Напомним, 13 сентября в Тверской области прогремел взрыв. Неизвестный беспилотник атаковал территорию Редкинского исследовательского завода. По данным СМИ, в результате атаки была повреждена цистерна и были разбиты окна ближайшего здания.
Ночью на 30 августа беспилотник упал на территории завода "Кремний-ЭЛ" в Брянской области. В соцсетях передавали, что в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар на площади 40 квадратных метров.