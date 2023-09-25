"Склонны к неизвестному воздействию": Буданов объяснил, какие объекты в России часто атакуют дроны

Глава украинской разведки Кирилл Буданов ответил, в какие объекты на территории страны-агрессора обычно целятся украинские БПЛА. Он отметил, что главная цель — это замедление производства оружия для ВС РФ.

Одной из главных целей атак украинских беспилотников являются предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ, которые работают на вражеское ракетостроение. Об этом в комментарии изданию NV рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов.

Он объяснил, что треть таких заводов расположена в европейской части России и достижима для украинских БПЛА.

Глава разведки рассказал, что дроны били уже несколько раз по заводу "Кремний-ЭЛ" в Брянске. По данным ГУР, там производят электронное оборудование для ракет.

Также Буданов напомнил, что 13 сентября беспилотники ударили по Редкинскому исследовательскому заводу в Тверской области РФ. Там, по его словам, производят компоненты ракетного топлива.

Разведчик отметил, что все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", работают на вражеский ВПК.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — добавил Буданов.

Напомним, 13 сентября в Тверской области прогремел взрыв. Неизвестный беспилотник атаковал территорию Редкинского исследовательского завода. По данным СМИ, в результате атаки была повреждена цистерна и были разбиты окна ближайшего здания.

Ночью на 30 августа беспилотник упал на территории завода "Кремний-ЭЛ" в Брянской области. В соцсетях передавали, что в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар на площади 40 квадратных метров.