"Деятельность РДК будет развиваться": Буданов оценил перспективы новых рейдов в России

Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов не исключил вероятности боев с участием российских добровольцев на территории Курской и Белгородской областей.

В приграничных районах РФ бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) могут чаще проводить рейды, которые станут еще масштабнее. В разговоре с NV Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны, оценил такую вероятность.

Не исключено, что российские бойцы, которые сражаются на стороне ВСУ, могут посетить территорию Курской и Белгородской областей. Буданов предположил, что такие действия могут быть еще более масштабными.

Несмотря на кажущееся затишье, как отметил шеф ГУР, РДК продолжает атаковать российское приграничье. По его словам, недавно добровольцы заходили в Курскую область. Буданов обратил внимание на то, что Россия отреагировала на это событие. Россияне написали, что в регионе произошел бой, а несколько сотрудников ФСБ, пограничников и их военных были убиты.

"Было такое, просто это не настолько масштабные действия", — пояснил руководитель ГУР.

Буданов добавил, что в своем прогнозе опирается на логические выводы. Добровольцы в ближайшем будущем станут действовать еще интенсивнее.

"Деятельность РДК и других подразделений будет развиваться, как и масштаб связанных с этой деятельностью событий", — заявил Буданов.

Рейды РДК и гибель сотрудников ФСБ

Бойцы РДК, как стало известно 10 сентября, провели успешный бой на границе с Россией. Российские добровольцы заявили, что по меньшей мере один сотрудник ФСБ погиб, около десяти ранены. Российские добровольцы вели бой с использованием гранатометов и стрелкового оружия. После боя они отошли на территорию Украины.

В РДК 5 сентября отчитались и о вылазке в Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что попытки прорыва границы были успешно "отбиты", однако позже оказалось, что рейд "Русского добровольческого корпуса" все же оказался успешным.

Напомним, 16 августа командир РДК сделал "предложение" жителям приграничных территорий РФ. Они имеют возможность получить финансовую помощь от российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Для этого им нужно выполнить определенное условие.