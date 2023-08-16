"Просто попросите": командир РДК сделал "предложение" жителям приграничных территорий РФ (видео)

Жители Белгородской области имеют возможность получить финансовую помощь от российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Для этого им нужно выполнить определенное условие.

Related video

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин ответил на обращение жителей села Новая Таволжанка Белгородской области РФ. Российские власти игнорируют просьбы граждан относительно денег на ремонт. Между тем Никитин готов пойти навстречу россиянам. Об этом говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале РДК.

Никитин ответил на видео, которое 15 августа опубликовали жители Новой Таволжанки — они жаловались, что не имеют денег на ремонт домов. Командир РДК подтвердил, что денег не будет, потому что "российская власть не имеет возможности на этом попиариться или распилить". По его словам, надеяться на помощь наивно: "До столичного руководства вы точно не дойдете. Надеяться на губернатора Гладкова тоже нет смысла — он уже не раз показал себя, как обычный трус".

Поэтому российский доброволец заявил, что готов профинансировать потребности жителей приграничных территорий РФ, которые не брали в руки оружие — "поддержать в трудные времена". По его словам, он "окажет финансовую помощь на восстановление помещений". Но для этого россиянам нужно выполнить определенные условия.

В частности, чтобы получить деньги от РДК, жители Новой Таволжанки должны записать видео с просьбой о помощи, назвав свое имя и контактные данные. После этого с ними свяжутся через мессенджер.

В видео, которое накануне опубликовали жители приграничного населенного пункта, они обращаются к президенту России Владимиру Путину. Говорят, что на территории не введен режим чрезвычайной ситуации — это, по их мнению, основная причина, почему запросы о помощи игнорирует начальство. Их единственное желание — "получить компенсацию за разрушенное жилье и отсюда переехать".

Жители села рассказали, что российские власти не помогают отремонтировать жилье. Одна из жительниц сообщила, что потеряла все — и дом, и летнюю кухню — и ей теперь негде жить. Кроме того, дети 7 и 12 лет боятся обстрелов, которые изредка случаются на территории.

Новая Таволжанка — село в 3 км от границы с Украиной, неподалеку расположено село Шебекино. Количество населения — почти 5 тыс. человек. До Харькова, который больше года страдает от ежедневных обстрелов ВС РФ — около 50 км.

Новая Таволжанка Белгородской области РФ — Google maps Фото: Google Maps

В начале июня 2023 года РДК и Легион "Свобода России" провели рейд на территории Белгородской области в районе Шебекино. В первые часы рейда они взяли под контроль Новую Таволжанку и продвинулись на несколько километров вглубь. В течение боевых действий российские добровольцы обезвредили около 8 военнослужащих РФ, взяли в плен около 13 человек. Также уничтожили, ориентировочно, два танка и четыре ББМ.

Напоминаем, накануне, 15 августа, Россия атаковала Украину 28 крылатыми ракетами, из которых ПВО сбило 16 шт. — Юрий Игнат объяснил, какие именно снаряды не удалось уничтожить даже ЗРК Patriot. По Львову летело 6 ракет: в городе повреждено более 200 домов, также разрушен детский сад и сгорела квартира.