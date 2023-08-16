"Просто попросіть": командир РДК зробив "пропозицію" жителям прикордонних територій РФ (відео)

Жителі Бєлгородської області мають можливість отримати фінансову допомогу від російських добровольців, які воюють на боці України. Для цього їм потрібно виконати певну умову.

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Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін відповів на звернення жителів села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ. Російська влада ігнорує прохання громадян щодо коштів на відбудову. Тим часом Нікітін готовий піти на зустріч росіянам. Про це ідеться у зверненні, опубліковано у Telegram-каналі РДК.

Нікітін відповів на відео, яке 15 серпня опублікували мешканці Нової Таволжанки — вони скаржились, що не мають коштів на ремонт будинків. Командир РДК підтвердив, що коштів не буде, бо "російська влада не має можливості на цьому попіаритись чи розпилити". З його слів, сподіватись на допомогу наївно: "До столичного керівництва ви точно не досягнете. Сподіватися на губернатора Гладкова теж немає сенсу — він уже не раз показав себе, як звичайний боягуз".

Тому російський доброволець заявив, що готовий профінансувати потреби жителів прикордонних територій РФ, які не брали до рук зброї — "підтримати у важкі часи". З його слів, він "надасть фінансову допомогу на відновлення помешкань". Але для цього росіянам потрібно виконати певні умови.

Зокрема, щоб отримати гроші від РДК, жителі Нової Таволжанки повинні записати відео з проханням про допомогу, назвавши своє ім'я та контактні дані. Після цього з ними сконтактують через месенджер.

У відео, яке напередодні опублікували жителі прикордонного населеного пункту, вони звертають до президента Росії Володимира Путіна. Кажуть, що на території не введено режим надзвичайної ситуації — це, на їхню думку, основна причина, чому запити про допомогу ігнорують. Їхнє єдине бажання — "отримати компенсацію за зруйноване житло і звідси переїхати".

Мешканці села розповіли, що російська влада не допомагає відремонтувати помешкання. Одна з жительок стверджує, що втратила все — і будинок, і літню кухню — і їй тепер ніде жити. Крім того, діти 7 та 12 років бояться обстрілів, які зрідка трапляються на території.

Нова Таволжанка — село за 3 км від кордону з Україною, неподалік розташоване село Шебекіно. Кількість населення — майже 5 тис. осіб. До Харкова, який понад рік потерпає від щоденних обстрілів ЗС РФ — близько 50 км.

Нова Таволжанка Білгородської області РФ - Google maps Фото: Google Maps

На початку червня 2023 року РДК та Легіон "Свобода Росії" провели рейд на території Білгородської області у районі Шебекіно. У перші години рейду вони взяли під контроль Нову Таволжанку і просунулись на кілька кілометрів вглиб. Протягом бойових дій російські добровольці знешкодили близько 8 військовослужбовців РФ, взяли у полон — близько 13 осіб. Також знищили, орієнтовно, два танки та чотири ББМ.

Нагадуємо, напередодні, 15 серпня, Росія атакувала Україну 28 крилатими ракетами, з яких ППО збило 16 шт. — Юрій Ігнат пояснив, які саме снаряди не вдалось знищити навіть ЗРК Patriot. По Львову летіло 6 ракет: у місті пошкоджено більш як 200 будинків, також зруйновано дитячий садок і згоріла квартира.