Крымчане помогли ВСУ корректировать удары по штабу Черноморского флота РФ, — Ким

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, местные жители начинают понимать, что россияне их обманули, поэтому все больше граждан контактируют с ВСУ для предоставления информации и помощи.

Во временно оккупированном Крыму наблюдается растущая тенденция местных жителей обращаться к украинским военным с целью предоставления информации и запроса помощи. Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким во время брифинга в "Медиацентре Украина".

"Партизанское движение растет: люди начинают понимать, что россияне их обманули. Все больше граждан контактируют с ВСУ для предоставления информации и помощи. Прежде всего, это касается молодежи, которая активно участвует. В целом ситуация меняется к лучшему", — сказал Ким.

Он также уточнил, что некоторые операции Вооруженных Сил Украины имеют прямое отношение к поддержке партизанского движения. В качестве иллюстрации приведен удар по штабу Черноморского флота Российской Федерации, который, по словам Кима, корректировали неравнодушные граждане.

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов и задымился пораженный штаб Черноморского флота РФ.

В тот же день в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ нанесли успешный удар по штабу командования ЧФ РФ.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в результате атаки ранения получили несколько вражеских генералов.