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Крымчане помогли ВСУ корректировать удары по штабу Черноморского флота РФ, — Ким

Анастасия Ковалева
Крымчане помогли ВСУ корректировать удары по штабу Черноморского флота РФ

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, местные жители начинают понимать, что россияне их обманули, поэтому все больше граждан контактируют с ВСУ для предоставления информации и помощи.

Во временно оккупированном Крыму наблюдается растущая тенденция местных жителей обращаться к украинским военным с целью предоставления информации и запроса помощи. Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким во время брифинга в "Медиацентре Украина".

"Партизанское движение растет: люди начинают понимать, что россияне их обманули. Все больше граждан контактируют с ВСУ для предоставления информации и помощи. Прежде всего, это касается молодежи, которая активно участвует. В целом ситуация меняется к лучшему", — сказал Ким.

Он также уточнил, что некоторые операции Вооруженных Сил Украины имеют прямое отношение к поддержке партизанского движения. В качестве иллюстрации приведен удар по штабу Черноморского флота Российской Федерации, который, по словам Кима, корректировали неравнодушные граждане.

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов и задымился пораженный штаб Черноморского флота РФ.

В тот же день в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ нанесли успешный удар по штабу командования ЧФ РФ.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в результате атаки ранения получили несколько вражеских генералов.